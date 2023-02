Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Opinión Ampliar (Foto: malasombra) Bonificar la cesta de la compra Lola Benavides x lolabenavidesnoticiasdealmeriacom/13/13/31 Por viernes 17 de febrero de 2023 , 11:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La propuesta de la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, de bonificar en un 14,4% la cesta básica de la compra, ha encontrado el respaldo de la vicepresidenta Yolanda Díaz. Esta propuesta, según comentan ambas, se trata de una medida similar a la que el Ejecutivo tomó con los combustibles. Sin embargo, la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha señalado que esta propuesta es "inviable" y ha defendido la rebaja del IVA para algunos productos seleccionados junto con la ayuda de 200 euros para familias vulnerables. La propuesta de Belarra y Díaz es que se bonifique la cesta básica de la compra en un 14,4%, lo que se traduciría en un ahorro de 245 € al año. Esta cesta de la compra incluye 18 productos como aceite, carne, leche, pan, etc. Esta medida, además, costaría entre 500 y 600 millones de euros al año al Estado. Aunque esta medida podría resultar atractiva para los consumidores, hay que tener en cuenta que no es una solución eficaz para reducir la pobreza. Esto es debido a que una bonificación de esta magnitud no mejoraría significativamente la situación de la gente más vulnerable. Es cierto que hay muchas familias que luchan por llegar a fin de mes, pero hay que tener en cuenta que la clave para mejorar su situación no solo es reducir los precios de los alimentos, sino también facilitar el acceso a empleo, vivienda y otros servicios básicos. Esto permitiría a las personas tener un ingreso suficiente Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Lola Benavides Delegada en Sevilla de noticiasdealmeria.com Grado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid 33 artículos lolabenavidesnoticiasdealmeriacom/13/13/31 Todos los firmantes Valora esta noticia 0 ( 0 votos)