Bonnie Tyler actuará en el Recinto de Conciertos de Almería en agosto

jueves 17 de junio de 2021 , 16:19h

El concejal de Cultura, Diego Cruz, ha presentado hoy el concierto, acompañado de los representantes de la cantante en España

Su voz rasgada y potente es una de las más reconocibles de la historia del rock y los almerienses lo podrán comprobar en vivo y en directo el próximo 27 de agosto en el Recinto de Conciertos del Ferial. La artista galesa Bonnie Tyler actuará en Almería en el marco de su gira internacional, tal y como ha anunciado hoy el concejal delegado del Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería, Diego Cruz, acompañado por los representantes de la cantante en España, Manuel Fernández, director de Prodinter, y Manuel Moreno, management nacional de la artista.

Un concierto que contará con un aforo inicial de 2.000 personas sentadas, pero que podría ser ampliable si cuando se acerque la fecha la situación sanitaria continúa mejorando. Una actuación en la que Bonnie Tyler interpretará los éxitos más conocidos de su repertorio, como los míticos ‘Total Eclipse of the Heart’, ‘It's a Heartache’, ‘Holding Out for a Hero’, ‘Lost in France’, ‘More Than a Lover’ o ‘Bitterblue’, además de temas de su último álbum, ‘The Best Is Yet to Come’, lanzado este mismo año y con el que demuestra que sigue en pleno estado de forma e, incluso, alguna canción inédita.

El concejal de Cultura, Diego Cruz, ha asegurado que “hablar de Bonnie Tyler es hablar de una de las mejores voces femeninas de la historia del rock y necesita muy poca presentación. Ha logrado el éxito en las listas de éxitos en todo el mundo. Es reconocida por su distintiva voz ronca y una larga lista de singles de éxito y en su nuevo disco le da un enfoque contemporáneo a los sonidos y estilos del pop rock de los 80. Es un auténtico lujo y estoy convencido que tanto Almería, como el resto de turistas que nos acompañen esos días no dejarán pasar la oportunidad de ver a una leyenda viva del rock como ella”.

Una presencia que, tras el paréntesis obligado por las medidas de contención de la pandemia, vuelve a hacer retomar la línea de trabajo del área con grandes nombres internacionales. Cruz ha recordado que “Almería se había acostumbrado en los últimos años a recibir grandes giras nacionales e internacionales. Lo que antes era una excepción se convirtió en una sana costumbre y por la ciudad en los últimos años han pasado nombres de talla internacional, referentes cada uno en su género: como Ricky Martin, Chick Corea, Ara Malikian, Pablo Milanés, Il Divo, Maná, la gran gira de Fito y Fitipaldis, que cerró en el Albert Royal Hall de Londres, la multipremiada unión de Michel Camilo con Tomatito, o otra leyenda mundial de la guitarra, como es Vicente Amigo. Por eso, tras la pandemia, queremos recuperar esa línea de trabajo, como hicimos hace unas semanas con el mejor pianista del mundo, Grigory Sokolov”.

Una tarea “que se complementa con todas y cada una de las que mantenemos en el Área de Cultura durante todo el año como son traer a los mejores artistas y compañías nacionales del momento; también los nombres emergentes; propuestas más minoritarias o independientes; el apoyo al circuito local, del que hemos programado más de 50 eventos en el último año; además del trabajo que desarrollamos en las bibliotecas, en los programas educativos y un largo etcétera”, ha concluido.

Por su parte, Manuel Moreno, management nacional de Bonnie Tyler, ha explicado que “se encuentra en un fantástico estado de forma porque es una persona que se cuida y cuya vida es el escenario y el directo. Tal es así que tiene ya fechas cerradas para todo 2022. Vendrá con toda la banda y estoy seguro de que será un concierto espectacular”, ha dicho.

Las entradas están ya a la venta en www.giglon.com/evento/bonnie-tyler-en-almeria y existe una oferta promocional por la que las primeras 500 localidades tendrán un precio de 25 euros. También existe una entrada VIP especial, con un precio de 150 euros, que incluye barra libre, degustación de productos de la tierra y una foto firmada por Bonnie Tyler. El inicio del concierto está previsto para las 22.30 horas.