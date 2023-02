Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Deportes Brian y Amaro sentenciaron el partido dle Berja martes 21 de febrero de 2023 , 12:13h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El municipal Salva Sevilla de Berja vivió este domingo una jornada eufórica, con el recital de juego y de goles del equipo dirigido por el ilicitano Gregorio Lozano, tras superar con rotundidad al Mijas Las Lagunas por 5-2. Nada más iniciarse el partido, a los dos minutos, el zurdo Miguel Ángel puso un balón que de cabeza no perdonó Brian Rodríguez. El ejidense, tres minutos después de falta conectó un gran disparo que sorprendió a los malagueños que llegaban como líderes y que a los cinco minutos ya perdían por 2-0. En plena acoso local, Amaro marcaba el 3-0 a los 22 minutos tras un servicio de Miguel Ángel, que completó también un gran encuentro por su carril izquierdo. Brian se mostró determinante y letal, perdonando alguna ocasión más, pero a la media hora lograba su particular hat-trik y subiendo a lo alto del luminoso un sonrojante 4-0 a favor del Berja ante el primer clasificado. El preparador malagueño José García, se vio obligado a realizar dos cambios rápidamente y al descanso se llegó con un increíble pero cierto 4-0, salvando Medina antes y el meta Fer dos claras ocasiones de los visitantes, que por supuesto se fueron a reducir ventaja pero lo hicieron después de que Amaro anotase de perfecta vaselina un expresivo 5-0 a los 15 minutos de la segunda mitad. Siete minutos después, Villegas, se aprovechó de un balón que no atajó Fer para marcar a placer el primer tanto visitante, y en el descuento llegaba desde el punto de penalti el definitivo 5-2, tras la expulsión de Fer. Entró el meta Ángel Carreño por el medio centro Ángel, pero Cristóbal no perdonó. Al final, un rotundo marcador para los aurinegros, que supieron atacar, golear y defender en bloque al meta Fer. Partido muy completo, ya son octavos que vale para alcanzar los 28 puntos, y alejarse un poco del descenso. A corto plazo reanudarán los partidos de sana rivalidad provincial. El domingo visitan al Pavía, y el cinco de marzo llegará el Poli Almería a Berja. FICHA TÉCNICA

5 Berja CF: Fer; Bipe (Jero, m. 46), Montes, Zaka, Medina, Miguel Ángel (Alexis, m. 70); Ángel (Carreño, m.91), Alonso (Facun, m. 65); Amaro (Franco, m. 67), Pablo Campos (José, m. 73); Brian (Dani, m. 62).

2 CP Mijas Las Lagunas: Valentín; Onto (Villegas, m. 31), Estefano, Steven, Zoilo (Jasar, m. 31), Pablo; Víctor (Fabri, m. 60), Elías (Cristóbal, m. 53); Espinosa, Pollo (Román, m. 65); Álvaro (Andrea, m.46).

Árbitro: Víctor Manuel Ortíz Gámiz del colegio granadino. Amonestó a los locales Alonso (63′) y a Fer en dos ocasiones (80′ y 90′) siendo expulsado. Por los visitantes sólo a su entrenador José García (63′).

Goles: 1-0, m. 2. Brian. 2-0, m. 5. Brian. 3-0, m. 22. Amaro. 4-0, m. 30. Brian. 5-0, m. 60. Amaro. 5-1, m. 67. Villegas. 5-2, m. 92. Cristóbal de penalti.

