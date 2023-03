Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Deportes Ampliar El Berja CF mereció una clara victoria ante un Almuñécar City que resistió martes 21 de marzo de 2023 , 19:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Empate sin goles en un partido donde los locales contaron con numerosas ocasiones El Berja CF no pudo sumar tres puntos importantes en su estadio Salva Sevilla, en el partido que le enfrentó al Almuñécar City. Después de más de noventa intensos minutos, los jugadores de Gregorio Lozano no entendían como su equipo no fue capaz de batir la meta de Lolo, que fue sin duda el mejor del partido. Ya al descanso se habían producido claras ocasiones de gol. A los siete minutos, una acción de Brian sobre Amaro, no fue aprovechada por Ángel. A los 15 minutos, Amaro lo intentó desde lejos pero como Brian a los 20, el golpeo se fue por encima del travesaño. Antes de finalizar la primera parte, Amaro y Dani contaron con nuevas ocasiones, pero sus remates se fueron alto. En la segunda mitad, Amaro, en los primeros minutos contó con dos claras ocasiones pero no encontró la meta visitante. Brian igualmente gozó de varias ocasiones, pero Lolo salvó a su equipo. En los últimos quince minutos, las opciones para marcar el conjunto local se multiplicaron, pero no supieron batir al meta visitante. Jero, Javi y Brian volvieron a malograr claras ocasiones, quedando claro que no era el día del Berja. El visitante Tenorio, también puso a prueba a Ángel, pero no habría sido justo que los visitantes se llevasen el triunfo. Al final 0-0, resultado injusto y que no dejó satisfecho a los locales que el domingo visitan al San Pedro. FICHA TÉCNICA 0 Berja CF: Ángel; Bipe, Alonso, Joserra, Miguel Ángel; Aarón, Ángel Fernández; Brian (Flavio, m. 87), Pablo, Amaro (Javi, m. 60); Dani (Jero, m. 72).

0 Almuñécar City: Lolo; Juanlu, Iván Parra, Fran, Hugo; Callejón (Rafa, m. 74), Goku; Ewan (James, m. 61), Colby (Luismi, m. 61), Isra (Alesandro, m. 81); Tenorio.

Árbitro: Rafael Varea Torralba del colegio malagueño. Amonestó al local Bipe (81′), y por los visitantes a Juanlu (29′) y Fran (71′). Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos)

