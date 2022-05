Bronca en el pleno de Roquetas por el tiempo de palabra del exedil de Cs

miércoles 11 de mayo de 2022 , 15:12h

El alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, ha lamentado la situación que se ha provocado durante el pleno ordinario celebrado esta mañana en el Ayuntamiento de Roquetas de Mar tras la expulsión del concejal no adscrito, José Andrés Montoya, y la salida de los concejales del PSOE y del portavoz de Ciudadanos, Daniel Zalalla Moreno.

Amat ha aclarado que la expulsión del concejal no adscrito, José Andrés Montoya, viene motivada por las manifestaciones vertidas por el edil en las que mostraba su disconformidad por el informe realizado por el secretario del Ayuntamiento, Guillermo Lago, sobre las intervenciones en los debates plenarios por parte de los concejales no adscritos.

Además, el alcalde ha explicado que se ha visto obligado a expulsar de la sesión plenaria a Montoya tras haber acusado al secretario de haber elaborado un informe “a medida” a favor del equipo de Gobierno. Para Gabriel Amat, “es una falta de respeto hacer este tipo de acusaciones hacia un funcionario de carrera, Montoya no ha retirado estas acusaciones a pesar de que el alcalde se lo solicitado en varias ocasiones por lo que me he visto obligado a pedirle que abandonara la sesión plenaria”.

De cualquier forma, Amat confía y desea en el que concejal no adscrito, José Andrés Montoya “recapacite y pida disculpas a un profesional de bandera”.

“Siento vergüenza del comportamiento del señor Montoya y de los concejales del PSOE que nadan tenían que ver con este expediente” y, añade que “los ediles que han abandonado el pleno demuestran la falta de interés por los importantes asuntos que se debaten y se aprueban en el Ayuntamiento en beneficio de todos los vecinos de Roquetas de Mar tales como el proyecto de la Rambla San Antonio y la ampliación y reforma de la residencia de mayores Virgen del Rosario”, lamenta Amat.

Por último, el alcalde manifiesta que “lejos de limitar la representación, el informe del secretario defiende es justamente lo contrario, ya que le otorga al concejal no adscrito la posibilidad de intervención en todas aquellas cuestiones que la Ley contempla e inclusive efectuar proposiciones y mociones. “Lo que no podemos permitir es que como concejal no adscrito sin grupo tenga una sobrerrepresentación con respecto a los concejales que conforman el grupo político”, aclara.