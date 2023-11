Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Opinión Ampliar (Foto: malasombra) Bruselas y Úrsula crucifican a Andalucía Al Hakam Morilla Rodríguez x http://foroabenhumeya.blogcindario.com/ Más artículos de este autor Por miércoles 01 de noviembre de 2023 , 15:02h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia

"Con la cara más dura que una piedra, hemos depuesto todo pudor, abandonado todo sentido de la vergüenza e imitamos, igualamos, dejamos atrás a los paganos en avaricia, ambición, lujo, fasto, tiranía...". Erasmo de Rotterdam

La presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, baronesa in péctore nacida Úrsula Gertrud Albrecht, en este mes se levanta muy flamenca cada mañana imitando a Napoleón, el cual controlaba el tiempo modificando el calendario e imponiendo programas educativos en las escuelas que 'fabricaban' la historia a la medida de La Grandeur del imperio en expansión. Deberemos adaptarnos al mismo huso horario que el este europeo: la misma hora en Polonia, Suecia, Hungría y... Cádiz. el sueño del megalomaníaco 'sire' corso, del generalísimo gallego con voz de pito y del führer fracasado pintor austríaco. Señores no sólo del espacio, también de la cronología. ¿Atardece a las seis de la tarde en noviembre cuando aún puedes bañarte en la playa en Andalucía, al socaire del poniente, y en otros lugares del Mediterráneo? No pasa nada, como la energía eléctrica sale casi regalada y las parejas se reproducen por polinización aérea o generación espontánea, sin necesidad de pasear tras la jornada laboral, con tanta fecundidad vamos sobrados. Luego nos quejaremos de los necesarios inmigrantes por falta de reproducción de la mano de obra autóctona, o de caer en servidumbre por los populismos parafascistas como en Armenia con el autócrata secuestraniños de Moscú o del estilo de los hongkoneses con el partido único totalitario de Pekín. La 'ingeniería social' impuesta por las élites político-plutocráticas no es nueva. Así, por ejemplo, la antigua Roma fue aculturizando el sustrato ibérico, extendiendo el habla del después denominado Roselló hacia el sur, en la actual Cataluña y Valencia. Las necesidades coloniales logísticas militares de aquel imperio buscaban las conexiones marítimas, por ello la principal vía romana recorría la costa de noreste a sureste, en la Hispania Citerior, y se podía tardar un mes en alcanzar el centro peninsular desde la costa peninsular levantina. Hoy hacen lo mismo los foráneos colonos en Andalucía para alienarnos con brutalidad, basta con ver el nulo interés en desarrollar indispensables activos anticontaminantes para dar salida a los insumos, si tuviésemos menos necesidad de tráileres internacionales por carretera. Nos referimos a los postergados sine die Corredores ferroviarios de mercancías: Mediterráneo hasta Almería y Central Puerto de Algeciras - Conexión Bobadilla. Para españoles y europeos supremacistas los andaluces representamos menos que los ucranianos para los rusos o los palestinos para los israelíes: nada, ni subhumanos ni animales, pintorescos indígenas anómalos evanescentes, cual fotogramas de las bambalinas de un teatro barato. Los europeos debemos tener los mismos derechos, excepto los parias meridionales no anglosajonizados de siempre, por supuesto. Los aparatos de poder estadolátricos, sufragados con nuestros impuestos, tratando al ciudadano como adversario al cual ordeñar mediante exacciones impositivas crecientes y tramándonos con la machacona propaganda, lo han resuelto todo a su capricho: en el país de los idiotas alcanzaremos la felicidad con las pajas mentales de las pantallitas de los celulares. De esta forma causa grima y estupor ver a 'portavozas' de gobiernos condenar con cinismo a la genocida entidad naZi-$ioni$ta... ¿acaso vuestro apoyo en el gabinete ministerial no es ya indispensable y podríais hacer caer del burro a los neoliberal-socialistillos si fueseis sinceros? ¿Soplar y sorber al mismo tiempo, mientras exterminan palestinos a diario, para parecer 'de izquierdas', como en relación al etnocidio de los saharauis, el cual tras la bajada de pantalones del Perro Sánchez tan sólo os producía 'malestar'? Vamos a dejar clarificada nuestra posición para que no al total del Común nos toméis por memos, 'espabilades'. En primer lugar, ni Hamás ni Hizbul-lah representan al Pueblo palestino en su conjunto: ponen por delante sus doctrinas sectarias antes que el amor a la tierra y sus gentes. El enemigo de mi enemigo no tiene por qué ser mi amigo, en caso de ayudarnos a salir del fuego para caer en las brasas. Hamas, que tiene por rehenes a los civiles palestinos gazatíes fue una fundamentalista organización terrorista impulsada por Tel-Aviv, divide et impera... ahora el doctor Frankenstein anhela destruir a su monstruo, con total desprecio de miles de menores asesinados en esta barbarie antisemita, sin distinguir terroristas de civiles. Asímismo, Hizbul-Lah es un tentáculo más de la clerocracia - forma de organización ajena al Islam - integrista chiíta, y mantiene secuestrados a los palestinos exiliados al sur del Líbano, intentando convertirlos en sicarios del neoimperio persa, en expansión hacia Iraq, los petrosultanatos del Golfo más Pérsico que Arábigo y el Yemen. Llevar por delante en la mochila de campaña la ideología, 'islamista' o rojiparda, antes que el legítimo Derecho inalienable a la libertad de los Pueblos provoca la metástasis de un cáncer de tiranía y corrupción, ya sufrido por los andalusíes en tiempos del fanatismo almorávide y almohade, de la misma forma que los inocentes palestinos padecen hoy las sangrientas sevicias diarias perpetradas por el hediondo y cobarde yanqui-$ioni$mo. Además, nos deja a los pies de los caballos de espurios intereses extranjeros (el que siga sin abrirse la frontera comercial de Ceuta y Melilla por parte del pútrido majzen, sin medida recíproca alguna por parte de Madrid, indica a las claras que Moncloa ha cedido soberanía a Rabat, fruto del chantaje del sultanito o de una solapada extorsión de sus servicios de inteligencia fumigarrifeños). Lo que debiera preocuparnos en realidad no transita hacia donde cristo perdió el turbante o la balalaika, como quieren ciertos los sueldofijos curules o los patéticos 'geopolitólogos' de twitter, sino lo más difícil de ver - Orwell dixit -, lo que tenemos a un palmo de narices. Por mucho que quieran abundar en ello los media oficialistas, el que a Puigdemont le concedan un indulto enmascarado de 'amnistía' de sainete, excepto a la caduca guardia neofalangista de los vox-mitivos, se la trae al pairo al resto de los súbditos del hijo del rey de Franco. Lo que afecta a los intereses de la Sociedad Civil en su conjunto es que hayan pactado ¡setenta y cinco mil millones de euros!, a pagar en incómodos plazos por el resto de incautos paganinis del Estado, por el disgustito de saltarse a la torera un referéndum soberanista consultivo. La cara de lechón ahíto que tenía Rufián, con la faltriquera repleta, tras la reunión con el Perro en Moncloa mostraba suma elocuencia. Y con respecto al 'exhonoraple' Puchi, a nadie se le oculta que pasar de su retiro dorado en Waterloo a firmar autógrafos a sus incondicionales en las Ramblas no forma parte de sus intereses últimos. Queda demostrado que ha trocado con servilismo el inalienable Derecho a la Autodeterminación de los Pueblos a cambio de las mariscadas VIPs en Palamós. Ya veremos si sus palmeros, en próximos comicios, pasan por el aro borbonista jesuitizado de Zarzuela como él, con la jeta de un sumiso sacristán encalomado. Componendas de tapadillo discretas del Eje Pozuelo-Pedralbes no pueden colarnos de recibo el que el presidente de la Comunidad Autónoma Andaluza esté tolerando estos desafueros y estas 'asimetrías', en cuanto al trato económico-fiscal, tan del gusto del postpujolismo y de la tropa neocarlistona de Urkullu. Vamos a ver, Moreno Nocilla, exvocalista de Falsas Realidades, ¿en el Estatuto andaluz y la Constitución no figura que no somos una más, sino en cuanto a nuestros Derechos Nacionales somos como la Autonomía que más...? La privatización de Bankia - mas de ¡400.000 millones €! de los contribuyentes evaporados - a favor de La Caixa de Catalunya, a la que aquel indecente y mendaz ministrajo opusino llamaba 'préstamo a devolver', ya nos la hemos tragado en medio del atroz silencio de los corderos. Por si no fuese poco, nos maltratan comercialmente con la inexistencia, por falta de voluntad política centralista, de una conexión ferroviaria de mercancías central Algeciras-Bobadilla (peaje infame a Tánger-Med) y la ausencia de un Corredor Mediterráneo hasta el Puerto de Almería también (vergonzante y discriminatorio peaje a los Puertos de Barcelona y al chino de Valencia)... ¿y encima nos embuchamos que además de no disponer ni de una Bolsa de Valores en Sevilla o Málaga como sí la tienen Valencia o Bilbao, lo propio de una Colonia, hemos de soportar que no impongas restricciones, vía administrativa o como sea, a los intereses del gran capital extractivo catalán en relación a la compra masiva a granel de aceites, vinos, etc, para venderlos como suyos, y en sus 'inversiones' de saldo o invasiones hosteleras? ¡Dales kaña hasta que aflojen la presa, infeliz almacántaro boquerón, si aún albergas conciencia y dignidad! Y por último, la mayoría recordamos que la incorporación de Alemania del Este a un Estado unitario federal se realizó favoreciendo una discriminación positiva favorable hacia los teutones orientales, al emanciparse de la extinta URSS... ¿y tras siglos de subdesarrollo nacional-catolicista programado contra los andaluces, cómo esperáis ahora que demos lo mejor de nosotros mismos, con más palo y menos zanahoria? ¿Y con Bruselas mirando para otra parte con nuestras tasas andaluzas de pobreza severa, vaciamiento del Agro, paro cronificado, malnutrición infantil y emigración récord de Europa, junto con las no menos colonizadas Canarias y Extremadura? Úrsula Albrecht, 'von der Leyen' en su papel de catedrática de flamencología vía raíces de Flandes, muy ufana porque a su antojo modifica una hora atrás la medida del tiempo, al gusto del rancio Reich, no puede levantarse por las mañanas con la ropa interior limpia. Al Hakam Morilla Rodríguez
Coordinador Nacional de Liberación Andaluza
Colectivo para la memoria y la identidad de Andalucía