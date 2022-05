Almería Buena acogida a la petición de la AECC de que el Cabo de Gata sea Espacio Sin Humo martes 31 de mayo de 2022 , 19:11h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Junto a la Iglesia de Las Salinas, la AECC, ASEMPARNA, GEM y Amigos del Parque han presentado la campaña de recogida de firmas Con la icónica Iglesia de Las Salinas como telón de fondo, junto al mar, con los flamencos como público y en una soleada mañana, la Asociación Española Contra el Cáncer en Almería (AECC) ha presentado la campaña de movilización social con la que solicita que el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar sea declarado Espacio Sin Humo. Arropada por vecinos, empresarios y ecologistas, se ha dado a conocer la propuesta de recogida de firmas, que se puede realizar en la web www.contraelcancer.es, en la APP de la asociación y físicamente en la sede almeriense, para que en este icónico espacio natural ya no se respire más humo. Con esta iniciativa, la AECC quiere llamar la atención, en el Día Mundial Sin Tabaco, sobre los riesgos de fumar, pues el tabaco es el responsable del 30% de todos los casos de cáncer y de hasta 20 tipos distintos como el del pulmón, laringe, páncreas, vejiga, esófago o hígado. En concreto, en el cáncer de pulmón es el causante del 84% de los casos, siendo en Almería el cáncer de mayor mortalidad, con 261 personas fallecidas en el año 2021. Al acto, donde se ha respirado un maravilloso aire natural, han acudido la presidenta de la AECC, Magdalena Cantero, junto a voluntarios de la asociación; Francisco García, presidente de la Asociación de Empresarios Asemparna; José Rivera, presidente del Grupo Ecologista Mediterráneo (GEM); y Antonio Hermosa, vicepresidente, y Juan Manuel Jerez, secretario, de la Asociación de Amigos del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, Magdalena Cantero ha afirmado que “a lo largo de hoy, 31 de mayo, en 44 ciudades de España se están proponiendo lugares emblemáticos para que sean Espacios Sin Humo, y en Almería nos parecía que el lugar más simbólico es este parque. Un espacio que recibe anualmente cerca de un millón de personas que vienen buscando una serie de valores naturales y medioambientales, y a los que queremos transmitir que no se fume en el parque natural. Primero por salud, 8,5 millones de personas en el mundo murieron como consecuencia del tabaco en 2021, y luego por la protección del medio ambiente, pues una colilla contamina 10 litros de agua del mar y tarda 25 años en biodegradarse. Además, cuando se apaga una colilla, 24 horas después sigue emanando un 14% de sustancias tóxicas”. A su lado, Francisco García, presidente de Asemparna, asegura que “la AECC cuenta con nuestro apoyo en esta iniciativa que es muy positiva para el parque natural. Ya nuestros establecimientos son espacios libres de colillas y humo, así que dentro del parque hay burbujas donde no se fuma. Los empresarios estamos interesados para que el parque sea más sostenible aún y es muy triste la suciedad que provocan las colillas desde hace años. Por eso, puede sonar futurista que todo el parque sea declarado como Espacio Sin Humo, pero entre todos lo vamos a conseguir. Para que cuando tomes el sol encima de la toalla o estés leyendo un libro en la playa, ni te venga el humo ni te encuentres una colilla”. Por su parte, José Rivera, presidente de GEM, reconoce que “es una satisfacción colaborar con esta iniciativa de la AECC, en el sentido de que haya cada vez más espacios libres de humo. Ojalá esta propuesta se extienda por todos los espacios protegidos de la provincia. Me gustaría hacer un llamamiento a los fumadores para que actúen con sentido común y con esta campaña podamos atajar el problema de las colillas. Porque cuando hacemos una limpieza de playas, el contaminante más frecuente y difícil de recoger son las colillas del cigarrillo. Hay que ser responsables y respetuosos con los demás”. Por último, Juan Manuel Jerez, secretario de la Asociación de Amigos del Parque, ha añadido que “desde la Asociación siempre hemos planteado que el parque esté libre de humo, y por eso apoyamos esta iniciativa. Como defensores del parque natural, nos parece un contrasentido que las personas vayan al parque a respirar aire libre y tengan que fumar o aspirar un ambiente contaminante. Por eso, nos parece ideal que en todo el parque natural no se pueda fumar”. El tabaco mata y su humo, también El consumo de tabaco es la primera causa de muerte prevenible. Cada año, en el mundo, fallecen más de 8 millones de personas a causa del tabaco de las cuales 7 millones lo han hecho por consumo directo y alrededor de 1,5 millones no se habían encendido un cigarro. Sólo en España, el tabaco mata cada año a más de 50.000 personas siendo el responsable del 30% de todos los casos de cáncer y de hasta 20 tipos distintos como el del pulmón, laringe, páncreas, vejiga, esófago o hígado. La relación directa entre consumo de tabaco y cáncer está más que asumida por la sociedad, pero ¿qué pasa con el humo del tabaco? La población no percibe el riesgo de desarrollar cáncer cuando inhalas este humo tóxico. Sin embargo, está demostrado que este humo provoca cáncer ya que contiene más de 70 sustancias cancerígenas. Y no, el humo no se esfuma al aire libre. En el 100% de los espacios públicos donde hay menores hay restos de humo de tabaco perjudiciales para la salud como, por ejemplo, en el 95% de las terrazas, en el 46% de los accesos a los centros escolares o en el 43% de los parques infantiles. Un último dato: una colilla apagada continúa desprendiendo un 14% de nicotina durante al menos 24 horas. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

