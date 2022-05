La almeriense Laura Diepstraten participa en la 17 Bienal de Música ONCE

martes 31 de mayo de 2022 , 19:05h

La cantante formará parte del concierto inaugural “La ONCE canta a Teruel”, el jueves 2 de junio, y estará en “La noche de pop-rock”, que tendrá lugar en el Oasis Club Teatro de Zaragoza, el viernes 3 de junio

La cantante Laura Diepstraten, promocionada por la ONCE de Almería, participará en la 17 Bienal de Música ONCE (#BienalMúsicaONCE) que, entre el 2 y el 5 de junio, recorrerá 7 ciudades y localidades de Aragón.

Diepstraten será una de las artistas encargadas de la inauguración de esta cita musical, con su participación en el concierto “La ONCE canta a Teruel”, que tendrá lugar el jueves 2 de junio, en el Teatro Marín de la ciudad. En el mismo, estará acompañada por Aminah y Xiara, que presentarán en primicia sus nuevos proyectos musicales, y por la Coral Allegro de Valencia que hará un viaje por su nueva propuesta Latinoamérica. Como cierre a la coral, la almeriense interpretará su ya más que conocido tema “Otra visión”.

Laura Diepstraten estará también en el concierto “Noche de pop-rock”, que junto a varios artistas también promocionados por la ONCE, acogerá el Oasis Club Teatro de Zaragoza, el viernes 3 de junio, a partir de las 22.00 horas.

La joven almeriense, con tan solo 15 años, se hizo famosa al ganar la primera edición del concurso Euro Low Vision, el festival de Eurovisión para artista con ceguera o baja visión, que se celebró hace ahora un año. Laura Diepstraten participó con el tema compuesto por ella misma “Otra visión”, con el que consiguió quedarse en primer lugar al obtener el 27,55% de los 7.055 votos emitidos de forma telemática con 1.944 puntuaciones, por delante del segundo país, Turquía, que sumó el 21% de los votos.

Laura fue la participante más joven de los 17 países y compitió con cantantes y grupos de dilatada trayectoria musical, integrados todos ellos por personas ciegas o con discapacidad visual grave.

'Otra visión', compuesta por ella misma, cuenta la perspectiva de una persona ciega ante la vida y cómo ve de forma distinta al resto de personas videntes.

Ciega de nacimiento, actualmente Diepstraten cursa el grado profesional de piano en el conservatorio al tiempo que finaliza sus estudios de secundaria. Con solo ocho años, ganó el Concurso Musical de la ONCE de Andalucía en la modalidad de solista, por su interpretación de la canción de Malú ‘Blanco y Negro’, con 10 participó en el programa 'Fenómeno Fan' de Canal Sur TV y con 11 en ‘La Voz Kids’ como concursante del equipo de Rosario Flores.

17 Bienal de Música ONCE

La 17 Bienal de Música ONCE recorrerá, a lo largo de cuatro días, 7 ciudades y localidades de todo Aragón, de la mano de un amplio y variado cartel de grupos y artistas con ceguera o baja visión, más de 200 músicos, de diferentes estilos musicales, promocionados por la Organización, que ofrecerán 11 conciertos en total.

Con sede en Zaragoza, la Bienal, cuya inauguración será en Teruel (el 2 de junio) y la clausura en la capital aragonesa (el día 5), llegará, además, hasta Huesca, Calatayud, Ejea de los Caballeros, Alcañiz y Borja.

Esta 17 Bienal de Música ONCE, que vuelve a la región después de que tuviera que ser aplazada en 2020 a consecuencia de la pandemia, mantiene la esencia inicial con la incorporación al programa de destacadas novedades con respecto a las ediciones anteriores. La principal de ellas es la participación de diversos artistas con discapacidad visual, promocionados por la ONCE, que bien como solistas o bien como integrantes de diferentes formaciones musicales ofrecerán un variado repertorio de estilos musicales. A ellos se suman las corales y la orquesta, que tradicionalmente están presentes en todas las Bienales de Música ONCE.

Cuponazo del 3 de junio dedicado a la 17 Bienal de Música

El Cuponazo de la ONCE del viernes 3 de junio llevará la imagen de la 17 Bienal de Música ONCE, gracias al cual, a través de los trece millones y medio de cupones que la Organización pondrá en circulación para el sorteo de ese día, Aragón llegará a todos los rincones de España.