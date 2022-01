Opinión Buenas noticias para el Centro Histórico Ana Martínez Labella Más artículos de este autor Por domingo 30 de enero de 2022 , 11:59h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Los hechos y no solo las palabras evidencian la decidida apuesta que el Ayuntamiento de Almería viene haciendo por la revitalización y rehabilitación del Centro Histórico, en el propósito de convertir el barrio no solo en un referente patrimonial, cultural y turístico, que por su propio valor ya lo es, sino también en una oportunidad para la dinamización del conjunto de la ciudad y, por tanto, para la creación de empleo. En la consecución de estos objetivos se encuentran algunas de las actuaciones que se han iniciado esta última semana, caso de los trabajos arqueológicos en la calle Almanzor para seguir avanzando en la recuperación y puesta en valor del entorno de la Alcazaba o de las obras de consolidación de la Muralla, Torreón y restos Tardo-Romanos, en el entorno del Mesón Gitano. Y es que, como el mismo alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, subrayaba esta semana, nadie puede poner en duda que si ha habido un Equipo de Gobierno que ha apostado y ha invertido en la recuperación del Casco Histórico ha sido este. Lo viene haciendo desde la anterior Corporación, con actuaciones que han supuesto un antes y un después en el entorno de San Cristóbal, ampliando la calle Pósito, mejorando su conexión con la calle Almanzor y llevando a la zona actividad administrativa con la construcción de la nueva Gerencia de Urbanismo. Un plan en el que, con una inversión superior a los diez millones de euros, se verá completado con un espectacular entorno medioambiental a los pies de La Alcazaba, como serán los Jardines Mediterráneos de La Hoya, la rehabilitación interior de la Casa Consistorial o de la Plaza de la Administración Vieja, que vislumbra un cambio radical como parte de la transformación del barrio. Una iniciativa municipal que se ha visto apoyada, ahora sí, por una administración, la Junta de Andalucía, y un gobierno, el de Juanma Moreno, que ha apostado fuerte por la recuperación del Conjunto Monumental de la Alcazaba. Muy al contrario que en años pasados, en los que el monumento permaneció olvidado y humillado por el partido socialista. Y es nuestra intención seguir avanzando para que el Centro Histórico recupere todo su esplendor, respetando la historia y descubriendo todas sus posibilidades de futuro. Ana Martínez Labella Concejala del PP del Ayuntamiento de Almería 65 artículos Todos los firmantes Valora esta noticia 0 ( 0 votos)