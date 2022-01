El brillante ‘Totally Tina’ llena el Auditorio con el ritmo de la reina del rock

domingo 30 de enero de 2022 , 12:08h

Hay artistas que traspasan la frontera del tiempo y conservamos en nuestra memoria. Creadores que hemos encumbrado al olimpo de la cultura. Cantantes, pintores, escritores… que no nos cansamos de recordar a través de sus obras que contemplamos o escuchamos de manera reiterada para gozo personal. En el caso de la música, nos reunimos en una liturgia colectiva y los disfrutamos a través de los tributos.

Anoche, el Auditorio Maestro Padilla se conjuró para volver a vivir la magia de Tina Turner y sus energéticos conciertos. Y no hizo falta el uso de hologramas ni ninguna otra tecnología. El ‘cover’ ‘Totally Tina’ nos trasladó a sus míticos conciertos en directo, y lo hizo con una voz que, cerrando los ojos, nos recordaba a ese animal escénico que nos ha enamorado. Y cuando los abríamos comprobábamos los detalles de las coreografías, con seis bailarinas, que recreaban los espectáculos de la gran dama del rock mundial.

Justine Riddoch es en ‘Totally Tina’ Tina Turner y realiza el ‘cover’ con una voz portentosa, un sonido realista, un equipo de bailarines profesionales que recrea las coreografías originales, un vestuario que reproduce fielmente los vestidos que Turner lucía sobre el escenario, y cinco músicos que aportan la energía musical, destacando el inconfundible saxo que siempre acompañada a Tina.

El Auditorio Maestro Padilla se convirtió anoche en una gran sala de rock, donde almerienses y una nutrida presencia de británicos que residen en la provincia, rememoraron con emoción algunas de las canciones que les han acompañado en los mejores momentos de su vida. La emoción de la balada ‘What’s love got to do with it’, el himno ‘Proud Mary’, la banda sonora del Agente 007 ‘Goldeneye’, los grandes temas ‘Private dancer’ o ‘When the heartache is over’, y el inmortal ‘Simply The Best’ fueron algunos de los temas que desfilaron por el escenario en una noche única para rendir homenaje a uno de los referentes de la música.

Justine Riddoch no ha parado durante dos horas y media de cantar, bailar y animar al público. Con un continuo cambio de vestuario, unas coreografías muy visuales y sonido impecable, la cantante y su banda, junto a las seis bailarinas, han deleitado al público. La artista decía antes del concierto que “nunca me consideré una imitadora y de ninguna manera creo que pueda reemplazar a la leyenda que es la Señora Turner, pero espero que si alguna vez ve el espectáculo, aprecie el arduo trabajo y el sacrificio que hemos puesto en él y podemos seguir difundiendo su nombre entre sus fans”. Y la verdad es que sobre el Auditorio Maestro Padilla transmite la misma fuerza que Tina y llena todo el espacio con la potente voz, la recreación de las coreografías y sus vestidos brillantes, y unos músicos consolidados.

Si la semana pasada recordábamos uno de los ‘striptease’ más famosos del cine con ‘Full Monty’ y el jueves la Banda Municipal rindió homenaje a Queen, anoche fue la reina del rock Tina Turner quien reunió a sus incondicionales en un brutal tributo.