Burgos: “Sánchez nos toma el pelo a los almerienses con las conexiones aéreas”

sábado 05 de febrero de 2022 , 13:35h

El Gobierno de Sánchez nos toma el pelo a los almerienses con las conexiones aéreas y terrestres”. Así lo ha afirmado el coordinador provincial de Ciudadanos en esta tierra, Rafael Burgos, tras la respuesta que les han remitido a los senadores liberales, María Ponce y José Muñoz Lagares, con los que, precisamente, Burgos se reunió en Madrid para trasladarles el problema que persiste en esta provincia con las conexiones aéreas y ferroviarias (sobre todo, después de que se redujera la afluencia de vuelos con la capital de España y Barcelona). Tras ese encuentro, los senadores de Cs registraron una batería de preguntas para solicitar información detallada sobre este problema. Así, en ese escrito se requería, entre otras cuestiones, conocer si el Gobierno de PSOE y Podemos tenía intención o no de establecer como servicio público los vuelos con salida de Almería y destino Madrid y Barcelona. “Considerábamos que Sánchez debía explicar las alternativas que había previsto para paliar el impacto negativo que conlleva esta realidad para distintos sectores estratégicos de Almería, como el Turismo”. Sin embargo, Burgos ha mostrado su asombro tras conocer la respuesta del Ejecutivo central.

“El documento es vergonzoso y muestra la falta de interés sobre esta provincia. No contesta a ninguna de las preguntas formuladas ni nos indica qué acciones se van a llevar a cabo para mejorar esta situación”, ha descrito el portavoz de Cs. “Simplemente nos detalla que en el ámbito del transporte aéreo cualquier acción ha de quedar supeditada al cumplimiento de la normativa europea”. Este escrito recoge que la normativa solo contempla una excepción, la imposición de Obligaciones de Servicio Público (OSP), pero las condiciones para recurrir a este instrumento son muy tasadas y han de quedar plenamente justificadas. En el caso de Almería en particular, se han establecido hasta el momento OSP en las rutas aéreas Almería-Sevilla y Almería-Melilla.

“Posteriormente nos indica los servicios con origen y/o destino Almería por tren y las diferentes carreteras que tenemos para llegar a puertos o aeropuertos cercanos, como Murcia o Granada, o para simplemente para salir de la provincia. Así como una amplia información sobre las líneas de autobuses”. “Esto es ridículo, sinceramente”. Pero hay más. Según el portavoz de Cs en Almería, en este documento -fechado en noviembre de 2021, pero del que no se ha tenido constancia hasta esta semana- el Gobierno de Sánchez confirma que al aeropuerto de Almería se le ha dotado de unas instalaciones con capacidad y precios competitivos que permiten una operación eficiente para las compañías aéreas, “es evidente que no tienen ni idea y sino que nos pregunten a los almerienses cuántos llegamos a pagar por un vuelo de Almería a Barcelona o a Madrid”, ha subrayado Burgos. “Sánchez tiene totalmente enclaustrada a nuestra provincia. Sin embargo, este lunes vendrá a la provincia en su avión privado y, por tanto, no podrá comprobar lo que le estamos diciendo”, ha aseverado.