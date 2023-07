Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

El polémico Salvador Hernández da al PP la alcaldía de Carboneras

viernes 07 de julio de 2023 , 13:55h

El Partido Popular (PP) ha recuperado la Alcaldía de Carboneras, en la provincia de Almería, después de que su candidato, Felipe Cayuela, haya obtenido el respaldo del único concejal de Ciudadanos (Cs) y ex alcalde independiente, Salvador Hernández, en el pleno de investidura celebrado este viernes, siendo ésta no decisión que se ha hecho de rogar puesto que a última hora de la noche de ayer aún no estaba clara. Desde la dirección provincial de Ciudadanos eran partidarios de llegar al pacto con el PP, pero dejaban en manos del concejal la decisión.

Cayuela ha conseguido siete de los 13 votos de la corporación municipal, frente a los seis del socialista José Luis Amérigo, que ha gobernado durante los últimos cuatro años y que ha pasado a la oposición tras el aplazamiento del pleno por la interposición de un recurso contencioso-electoral por parte del PSOE.

Los socialistas denunciaron unas supuestas irregularidades en el voto por correo, que habrían favorecido al PP, y pidieron la anulación del resultado electoral del pasado 28 de mayo, cuando ambas formaciones empataron a seis concejales, aunque el PP obtuvo más votos.

Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) desestimó el recurso y señaló que debe ser la jurisdicción penal la que investigue los hechos denunciados y determine su incidencia en el proceso electoral. Así, el pleno se ha podido celebrar este viernes con normalidad, aunque con un ambiente tenso y expectante.

La clave ha estado en el voto del edil de Cs, Salvador Hernández, que ha optado por apoyar al PP y renunciar a presentar su propia candidatura. Hernández fue alcalde de Carboneras entre 2011 y 2015 por el partido Gicar, y luego se integró en Cs para concurrir a las elecciones municipales de 2019 y 2023.

En su primer discurso como alcalde, Felipe Cayuela ha agradecido el "apoyo mayoritario" de los carboneros y ha prometido gobernar con "transparencia, diálogo e interés general". Ha asegurado que su "puerta estará abierta" para todos los vecinos y que trabajará por el "progreso y desarrollo" del municipio.

Por su parte, el alcalde saliente, José Luis Amérigo, ha defendido la gestión del PSOE "desde la honestidad" y ha calificado su etapa al frente del Ayuntamiento como una "aventura bonita". Ha indicado que desde la oposición estarán "vigilantes" y que colaborarán con el nuevo equipo de gobierno "si actúan con transparencia y para el bien común".