Buscan a 12 desaparecidos de una patera hundida esta madrugada lunes 18 de octubre de 2021 , 07:52h





Salvamento Marítimo está peinando la costa almeriense en busca de once desaparecidos de una patera hundida sobre las 4,00 horas de este domingo, después de que esta tarde a las 15,00 y a las 16,20 horas hayan rescatado a dos supervivientes y estos contasen el suceso.



Según han informado las fuentes consultadas por Europa Press, los migrantes son de argelinos, salieron de Orán el sábado y esta madrugada sufrieron un fallo en el motor de la patera en la que iban, naufragando la embarcación y quedando los 13 varones y la mujer que viajaban en ella a la deriva.



Ha sido a las 15,00 horas cuando un velero noruego ha rescatado al primero de las náufragos a siete millas al sureste de Carboneras (Almería) y ha sido trasladado al puerto de San José sobre las 18,30 horas por esta misma embarcación.



A raíz de este rescate, Salvamento ha movilizado un helicóptero que a las 16,20 horas ha rescatado a un segundo náufrago, que ha sido el que ha aportado más información sobre este tráfico naufragio.



Así las cosas, desde esta hora se encuentra en el lugar un helicóptero y una salvamar peinando la zona en busca de más supervivientes. El segundo náufrago fue llevado al aeropuerto de Almería.

