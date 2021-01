Sucesos Buscan a un joven de 21 años desaparecido en Berja domingo 24 de enero de 2021 , 19:09h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Se considera una desaparición involuntaria porque el joven "necesita cuidados"







La Guardia Civil ha establecido un dispositivo de búsqueda para tratar de localizar a un joven de 21 años de edad de Berja (Almería) que se encuentra desaparecido desde el sábado.



La familia interpuso una denuncia el sábado y que se considera una desaparición involuntaria porque el joven "necesita cuidados".



Por su parte, la Asociación SOS Desaparecidos ha difundido un cartel con su búsqueda y en él se indica que este varón mide 1,75 metros, es delgado, tiene los ojos y el pelo de color negro. La última vez que fue visto llevaba un pantalón negro, un abrigo azul con la letra 'N' en el pecho y zapatillas azules.

