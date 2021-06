Sucesos Ampliar Buscan a una persona que cayó de un kayak en la costa de Níjar martes 22 de junio de 2021 , 08:20h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Rescatan en helicóptero a otro ocupante Los servicios de emergencia han activado un dispositivo de búsqueda para tratar de localizar a una persona que cayó al mar mientras navegaba en la tarde del lunes en la costa del municipio almeriense de Níjar, al tiempo que han logrado rescatar en helicóptero a otro de los ocupantes que logró mantenerse a bordo del bote, según informa el servicio Emergencias 112 Andalucía, adscrito a la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta.



El suceso se ha producido en torno a las 18:00 horas de este lunes, cuando el centro coordinador ha recibido el aviso de varios testigos que divisaban un kayak a la deriva y otro ocupante que cayó al mar en la playa del Arco de de los Escullos.



Salvamento Marítimo logró rescatar en helicóptero a una mujer que se mantuvo en la canoa sin necesidad de que precisase asistencia sanitaria, mientras que durante la tarde y la madrugada de este martes ha activado un dispositivo de búsqueda para el hombre que se precipitó al agua con la movilización de medios marítimos y aéreos en la zona.



El 112 ha avisado, asimismo, de la incidencia a Guardia Civil, Protección Civil, servicio de Playas y sanitarios de la Junta.



Los operativos de emergencias ya rescataron este lunes del mar los cuerpos sin vida de otros dos bañistas desaparecidos el pasado domingo en Calá Rajá, también en la localidad almeriense de Níjar.

