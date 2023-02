Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Ampliar Caída de internet en Almería y Murcia viernes 03 de febrero de 2023 , 12:02h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Los clientes de varios operadores de telecomunicaciones han experimentado una interrupción en sus conexiones a Internet en Murcia y Almería debido a una avería en la red de fibra óptica que brinda servicio a estas empresas. El portal Downdetector, especializado en la detección de caídas de servicio de aplicaciones o proveedores de Internet, indica un aumento de consultas en más de una docena de las principales marcas, como Movistar, Orange, Jazztel, Simyo, Vodafone o Yoigo. Orange ha asegurado a través de su perfil de Twitter que se está trabajando para solucionar este incidente, ajeno a la red del operador, y ha manifestado su confianza en que la solución llegue "en breve". Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

