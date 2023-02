Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Ampliar Concentración de sindicatos para exigir unas residencias dignas y de calidad. viernes 03 de febrero de 2023 , 12:03h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Se han convocado concentraciones en las 8 provincias andaluzas para exigir mejoras en todas las residencias

Los sindicatos de jubilados y pensionistas de UGT y CCOO Almería, se han concentrado a las

puertas de la Delegación territorial de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familia e

Igualdad de la Junta de Andalucía para reclamar una atención adecuada en las residencias

Hoy, se han convocado concentraciones en las 8 provincias andaluzas para exigir mejoras en todas

las residencias de nuestra comunidad. Para los sindicatos es imprescindible una mejora en las

políticas dirigidas a los mayores, ya que se ven afectados más 1.500.000 de personas en Andalucía,

lo que supone el 18% del total de la población.

Ambas fuerzas denuncian que, se trata de una situación insostenible fruto del abandono por parte de

la Junta de Andalucía recordando además que, de las 34.756 andaluzas y andaluces con la

resolución de grado aprobada, 25.965 llevan más de seis meses para la resolución de la prestación

que les corresponde aun habiéndoles sido reconocido el derecho. En este sentido, CCOO y UGT

lamentan que, el 30% de las personas que solicita la dependencia, fallece antes de que se resuelva

su solicitud debido a la tardanza y las trabas de las administraciones.

Por otro lado, ambas fuerzan señalan que a esta lentitud se une la limitación de plazas públicas en

nuestra comunidad siendo necesarias de forma urgente más 2.860 plazas, y para cubrir las 70.000

que harían falta según la recomendación de la Organización Mundial de la Salud para que del total

de la población mayor de 65 años haya un mínimo del 5% de plazas en residencia, necesitamos más

de 25.000

Por todo ello, los sindicatos vuelven a reclamar el cumplimiento del plazo legal de seis meses para

resolver las solicitudes de atención a la dependencia; cubrir de forma urgente las plazas de

residencia necesarias para acabar con las listas de espera; y dotar con el personal contemplado en

la relación de puestos de trabajo para atender los centros de participación activa y regular el

