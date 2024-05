Economía Ampliar Cajamar alcanza los 1,6 millones de socios Reelige a Eduardo Baamonde como presidente para los próximos cuatro años jueves 16 de mayo de 2024 , 15:33h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La Asamblea General de Cajamar ha aprobado a mediodía de hoy la renovación de los órganos de gobierno de la entidad para los próximos cuatro años. La candidatura encabezada por Eduardo Baamonde, que fue elegido presidente por primera vez en 2016, ha recibido el apoyo de los delegados asistentes en representación de los 1,6 millones de socios con los que cuenta la mayor caja rural de España. La lista de miembros del Consejo Rector está integrada, además, por José Luis Heredia Celdrán, vicepresidente primero; Bartolomé Viúdez Zurano, vicepresidente segundo; María Luisa Trinidad García, secretaria; y por los vocales Jesús Martínez de Salinas Alonso; María de los Angeles Pérez Paracuellos; Francisco Javier Rodríguez Jurado; Francisco José Andújar Lázaro; Lorena López Gómez y Constanza Palomino Pérez. La Asamblea General de Cajamar, que ha dado también su aprobación al informe de gestión y las cuentas anuales del ejercicio 2023, se ha reunido en las instalaciones que a partir del mes que viene albergarán los nuevos servicios centrales del Grupo Cajamar ubicadas en el Parque Científico-Tecnológico de Almería. Un nuevo centro financiero, estrenado hoy, en el que desarrollarán su actividad diaria más de 700 empleados, y que ha sido construido conforme al proyecto presentado en 2019 por el despacho Arquitectos Ayala, cuyo diseño ha sido concebido para cubrir las necesidades de la entidad en los próximos 30 años. Incorporaciones al Consejo Rector La renovación de los órganos de gobierno de Cajamar conlleva la designación de José Luis Heredia Celdrán y Bartolomé Viudez Zurano como vicepresidentes primero y segundo, y la entrada al Consejo Rector como nuevos vocales de Francisco Javier Rodríguez Jurado y Francisco José Andújar Lázaro, ejecutivos vinculados a Cajamar desde hace más de treinta años, quienes hasta fecha reciente han sido directores generales de Recursos Humanos y Auditoría Interna, respectivamente; así como de Lorena López Gómez, actual directora financiera de Sonifer (Orbegozo) y Constanza Palomino Pérez, directora corporativa de RRHH del grupo industrial Victoria Ceramics Spain, propietario de las azulejeras castellonenses Keraben Grupo y Saloni. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Noticias relacionadas Homenaje al locutor y dibujante Juan José Pérez García en Tahal