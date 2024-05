Almería Ampliar Homenaje al locutor y dibujante Juan José Pérez García en Tahal miércoles 01 de mayo de 2024 , 17:41h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La Asociación de la Prensa celebrará en Tahal un acto institucional por su 93º aniversario y el Día de la Libertad de Expresión La Asociación de Periodistas - Asociación de la Prensa de Almería, en con la colaboración con el Ayuntamiento de Tahal y el patrocinio de Cajamar Caja Rural, celebrará el próximo sábado 4 de mayo, desde las 10,30 de la mañana y en el Espacio Escénico de Tahal, un gran acto institucional con motivo del 93º aniversario de la fundación de la AP-APAL (3 de mayo de 1931) y el Día Mundial de la Libertad de Prensa. El acto tiene como objetivo conmemorar ambas efemérides y ser una jornada de convivencia entre periodistas, además de potenciar la presencia de la asociación en la sociedad provincial. En este sentido, la junta directiva acordó, en sus reuniones del 22 de febrero y 11 de abril pasados, organizar cada año este acto institucional en municipios pequeños de Almería, con objeto de reducir el impacto de la despoblación e impulsar la transformación territorial. Tahal es el primero gracias a las facilidades ofrecidas por su alcaldesa, Trinidad Jiménez Morales. Al mismo tiempo, cada aniversario de la fundación de la AP-APAL y del Día Mundial de la Libertad de Prensa tendrá lugar en un municipio vinculado a un periodista, radiofonista, fotógrafo o comunicador histórico de la provincia. HOMENAJE A JUANJO PÉREZ Este año, 2024, será en Tahal porque allí nació Juan José Pérez García (1937- 1981), locutor, guionista, dibujante y humorista, que además cuenta con una calle en la referida localidad. Durante el acto, los periodistas Antonio Torres Flores, María Rosa Granados y José Ángel Pérez nos recordarán su figura, en el marco de la radiodifusión almeriense de los 70. Juanjo fue el primer director almeriense de un medio de comunicación local: Radio Juventud de Almería (1965-1974). No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema. Noticias relacionadas Nueva directiva de la Asociación de la Prensa se adhiere como Punto Violeta