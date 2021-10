Cajamar e IBM ponen la inteligencia artificial al servicio de agricultores e industria agroalimentaria

lunes 04 de octubre de 2021

Utilizando la Inteligencia Artificial de IBM y la experiencia y el conocimiento agroalimentario de Cajamar, Plataforma Tierra lanza servicios pioneros que permitirán calcular el riego y la fertilización óptimos y conocer la previsión del tiempo de forma muy precisa, con objeto de mejorar la eficiencia y la sostenibilidad de las explotaciones agrarias.



Cajamar e IBM (IBM:NYSE) han anunciado hoy varios servicios innovadores de inteligencia artificial para los agricultores y la industria agroalimentaria que ya están disponibles en Plataforma Tierra. Con estos servicios, Plataforma Tierra quiere ayudar al ecosistema agro a conseguir explotaciones agrícolas e industrias agroalimentarias más eficientes, sostenibles, rentables y atractivas para las nuevas generaciones. Estos servicios se han construido con inteligencia artificial y machine learning de IBM Watson Studio para Cloud Pak for Data y tecnología de The Weather Company, sobre IBM Cloud.



El primer servicio consiste en calcular de forma dinámica el riego semanal que van a necesitar los cultivos basándose en el análisis avanzado de datos como la ubicación, cultivo, desarrollo fenológico, producción estimada, clima, etc. Para ello, IBM ha contado con los datos meteorológicos y el histórico de predicciones de The Weather Company, las capacidades de IBM geospatial analytics, y los conocimientos proporcionados por Cajamar. Calcular el uso óptimo del agua es una cuestión fundamental en la agricultura, tanto por el impacto medioambiental que tiene ahorrar en un bien escaso, como por su impacto en la rentabilidad de los cultivos. El consumo total de agua para regadío utilizado por agricultura española es de unos 18.000 hectómetros cúbicos al año.



La Plataforma Tierra también ofrece un servicio para calcular la fertilización óptima de las explotaciones basándose en el análisis del tipo de cultivo, suelo, objetivos de producción y las enmiendas previas realizadas al suelo.



Los modelos de inteligencia artificial desarrollados para realizar estos cálculos están basados en algoritmos ideados por expertos de los centros de innovación agroalimentaria de Cajamar y corren sobre IBM Watson Studio para Cloud Pak for Data en IBM Cloud.



La Plataforma Tierra ayuda a recopilar datos relevantes y generar nuevos análisis para, en última instancia, brindar la protección ambiental que los consumidores de la UE tanto valoran cuando compran sus alimentos. Para ayudar en este objetivo, y utilizando las capacidades de previsión avanzada de The Weather Company, la plataforma ofrece la previsión del tiempo de forma muy precisa, incluyendo información meteorológica sobre diferentes parámetros relevantes para la agricultura como son la radiación, evapotranspiración, riesgo de heladas, punto de rocío, temperatura, humedad, presión atmosférica, velocidad y dirección del viento, fase lunar, etc.



Adicionalmente, a lo largo del año, la Plataforma Tierra incorporará nuevos servicios, enriquecidos con inteligencia artificial, como una herramienta para el manejo de suelos, una calculadora de la huella de carbono de la explotación, un cuaderno de campo integral con funciones muy avanzadas y un servicio de previsión y control de las plagas.



Todas estas herramientas completarán la gama de servicios de Plataforma Tierra, la comunidad digital lanzada por Cajamar en 2020, que facilita la transferencia de conocimiento entre todos los actores de esta industria - desde agricultores, ganaderos, cooperativas e industrias alimentarias y empresas de distribución hasta centros de estudios, investigación e innovación, etc. Entre los servicios que conforman la oferta de la plataforma se encuentra la publicación de estudios, las acciones de formación, un observatorio de innovación tecnológica, un seguimiento de los mercados de los diferentes productos agrarios, etc.



“Los diferentes agentes de la cadena agroalimentaria se encuentran ante el reto de mejorar su rentabilidad en armonía con un modelo de desarrollo sostenible y equilibrado. IBM está muy orgullosa de contribuir con su Inteligencia Artificial a convertir Plataforma Tierra en una herramienta incomparable al servicio de las organizaciones del sector agroalimentario.”, afirma Horacio Morell, presidente de IBM España, Portugal, Grecia e Israel.



“La digitalización nos abre nuevos horizontes y facilita el acceso al conocimiento de forma rápida e intuitiva. Por ello, desde Cajamar hemos promovido Plataforma Tierra, junto a IBM, porque somos conscientes de los desafíos y las oportunidades que tiene ante sí hoy día el sector agroalimentario, obligado a evolucionar para producir más con menos recursos, y en consecuencia a ser más eficiente, rentable y sostenible” comentó Eduardo Baamonde, presidente de Cajamar.