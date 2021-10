Sucesos El jefe de la Oficina de Extranjería recibe la Cruz al Mérito de la Guardia Civil con distintivo blanco lunes 04 de octubre de 2021 , 13:17h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Javier Durán recibió la condecoración en Córdoba, donde tuvo lugar el acto central de la Guardia Civil presidido por el ministro del Interior y la directora de la Guardia Civil



El jefe de la Oficina de Extranjería de Almería, Javier Durán Ruiz, recibió ayer en Córdoba, de manos del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska y de la directora de la Guardia Civil, María Gámez, la Cruz al Mérito de la Guardia Civil con distintivo blanco, en reconocimiento a su labor y a la colaboración y cooperación prestada desde la Oficina a la Comandancia de la Guardia Civil en Almería. La imposición de la condecoración tuvo lugar ayer en Córdoba, en el acto central de conmemoración del día de la patrona de la Guardia Civil. El subdelegado del Gobierno, Manuel de la Fuente, ya ha trasladado a Durán Ruiz su “más sincera enhorabuena” por esta importante condecoración. “Es una muestra de la leal colaboración que existe entre la Oficina de Extranjería y la Guardia Civil y un reconocimiento al trabajo bien hecho”, ha destacado De la Fuente. La Oficina de Extranjería, adscrita orgánicamente a la Subdelegación del Gobierno a través de la Dependencia provincial de Trabajo e Inmigración y funcionalmente al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, tiene por funciones la tramitación de los procedimientos contenidos en la Ley Orgánica 4/200 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y en el Reglamento de desarrollo aprobado por el RD 557/2011, de 20 de abril. Asimismo, a través de los servicios policiales radicados en la citada oficina, expide la documentación acreditativa personal (TIE y certificados UE) de la autorización de residencia y trabajo en España de los ciudadanos extranjeros, incluidos los pertenecientes a la Unión Europea. Javier Durán Ruiz (Granada, 1973), licenciado en Derecho por la Universidad de Granada, es funcionario de carrera del Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado desde 2006. En 2008, fue nombrado jefe de la Unidad contra la Violencia sobre la Mujer en la Subdelegación del Gobierno en Sevilla, cargo que ocupó hasta 2010, cuando fue nombrado jefe de la Unidad de sanciones administrativas en Subdelegación del Gobierno en Granada. Desde 2014 ocupa el cargo de jefe de la Oficina de Extranjería de la Subdelegación del Gobierno en Almería. Asimismo, es letrado sustituto de la Abogacía del Estado. Ha sido ponente en la primera, segunda y tercera edición del ‘Experto en Extranjería: Análisis integral y gestión pública’, impartido por la Universidad de Málaga desde 2017. Igualmente, ha sido ponente en las Jornadas de Formación de Letrados del Turno de Extranjería del ICAAL desde 2015 y es ponente en cursos de Extranjería del IAAP, UAL, INSS, TGSS y Colegio de Graduados sociales y Gestores Administrativos de Andalucía Oriental, entre otros. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

