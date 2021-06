Almería Ampliar Calar Alto y la PSA optan a ayudas del Gobierno viernes 04 de junio de 2021 , 10:55h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia El BOE publica hoy la orden del Ministerio de Ciencia e Innovación por la que se convocan estas ayudas públicas El Observatorio Astronómico de Calar Alto (CAHA) y la Plataforma Solar de Tabernas (PSA) son dos de las 29 Infraestructuras Científico Técnicas Singulares (ICTS) españolas –que aglutinan a un total de 62 infraestructuras, todas ellas operativas-, que optan a las ayudas del Ministerio de Ciencia e Innovación correspondientes al año 2021 en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. En Andalucía, junto a CAHA y PSA hay otras seis ICTS.



La cuantía máxima de esta convocatoria es de 37.776.770,00 euros, importe que se imputará a dos aplicaciones presupuestarias correspondientes de los Presupuestos Generales del Estado. El extracto de la Orden CIN/538/2021, de 29 de mayo de 2021, por la que se convocan estas ayudas públicas se publica hoy en el Boletín Oficial del Estado.



El texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (https://www.infosubvenciones. es/bdnstrans/GE/es/ convocatoria/562172).



Las entidades beneficiarias deben ser titulares o gestoras de infraestructuras que formen parte de las ICTS incluidas en el Mapa de ICTS 2017-2020, en cualquiera de sus tipologías. Entre ellas están el CAHA y la PSA.



El plazo de presentación de solicitudes será hasta el 22 de junio de 2021, siendo el coste total subvencionable de cada solicitud entre100.000 y 10.000.000 euros.



Esta convocatoria está financiada por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea, establecido por el Reglamento (UE) 2020/2094del Consejo, de 14 de diciembre de 2020, y regulado según Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021.



Dicha financiación queda legalmente vinculada a la realización de las actuaciones subvencionadas, medidas integradas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de #Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.