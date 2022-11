Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital Ampliar CAMINA abre el plazo para subvenciones de proyectos de creación cultural martes 15 de noviembre de 2022 , 16:28h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La convocatoria destina la cantidad de 234.000 euros en apoyo a iniciativas culturales relacionadas con artes audiovisuales, artes escénicas y literarias, bellas artes y artes plásticas A partir de mañana y hasta el próximo 7 de diciembre queda abierto el plazo de presentación de solicitudes dentro de la convocatoria de subvenciones, en concurrencia competitiva, para la participación de agentes culturales, sociales y vecinales en el desarrollo de proyectos en el marco del proyecto CAMINA. El importe total de esta convocatoria asciende a la cantidad de 234.000 euros, para subvencionar actividades culturales a ejecutar antes del 15 de octubre de 2023. El anuncio de la convocatoria y plazo de presentación de solicitudes para los interesados se publica hoy en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería (BOP), donde también el pasado 13 de octubre se publicaron las bases que la rigen. El objetivo de la convocatoria, dedicada al impulso de la actividad cultural, es la concesión de subvenciones para la participación “en el diseño, la realización, ejecución, difusión e impulso de proyectos culturales, que se desarrollarán bajo el marco de la Acción Urbana Innovadora CAMINA, durante el ejercicio 2022/23, siendo el plazo máximo para su ejecución el 15 de octubre de 2023”, ha recordado la portavoz del Equipo de Gobierno, Ana Martínez Labella, invitando a colectivos y asociaciones a participar de esta convocatoria. Las subvenciones reguladas en la presente convocatoria irán dirigidas a: Asociaciones y fundaciones sin ánimo de lucro con fines culturales, con sede o delegación permanente en el término municipal de la ciudad y legalmente constituidas e inscritas en el Registro de entidades del Ayuntamiento de Almería.

La agrupación resultante de la unión de dos o más asociaciones y/o fundaciones culturales que tengan su sede o delegación permanente en el término municipal de la ciudad y que estén legalmente constituidas e inscritas en el Registro de entidades del Ayuntamiento de Almería.

También podrán participar asociaciones sociales y vecinales, así como personas físicas con experiencia previa en creación cultural en la ciudad de Almería que se integren en una candidatura – Agrupación – representada por una asociación y/o fundación cultural con sede o delegación permanente en el término municipal de la ciudad y legalmente constituidas e inscritas en el Registro de entidades del Ayuntamiento de Almería. El modelo de agrupación, incluido entre los beneficiarios, facilita conformar un grupo diverso y heterogéneo de agentes culturales, sociales y vecinales en torno a valores multiculturales y de formas de expresión artística, cultural y social, valorándose este aspecto en la presente convocatoria. Se considera agrupación, la unión en una misma solicitud de dos o más entidades o personas físicas, actuando siempre una entidad cultural como líder de dicha agrupación. No hay un límite máximo de entidades y/o personas físicas para integrar una agrupación. Laboratorios de creación cultural Las entidades seleccionadas se integrarán en los llamados ‘Laboratorios de Creación Cultural’, que se definen como grupos de trabajo cuya finalidad consiste en diseñar, producir y ejecutar una programación cultural alineada con la narrativa cultural CAMINA. Se establecerán seis laboratorios, cada uno conformado por un máximo de tres asociaciones o fundaciones culturales o una agrupación, y estarán dirigidos por los diferentes socios que integran este proyecto cultural. Estos laboratorios se organizarán en torno a alguna de las tres disciplinas principales incluidas en el proyecto: artes audiovisuales, artes escénicas y literarias, bellas artes y artes plásticas. Los socios vinculados a este proyecto son Junta de Andalucía, a través del Conjunto Monumental de la Alcazaba de Almería y del Centro Andaluz de la Fotografía; Diputación de Almería, a través de la Oficina del Cine; la Fundación de Arte Ibáñez Cosentino, a través del museo Doña Pakyta; Kuver Producciones y la Escuela Municipal de Música (EMMA) El número de personas que asistirán a los Laboratorios en representación de las entidades y/o agrupaciones será como máximo de 3, y lo definirán, los solicitantes, en el momento de la presentación de la solicitud. Importe de la subvención Las asociaciones/fundaciones culturales o agrupaciones seleccionadas recibirán el pago de la subvención, por el importe total siguiente, dependiendo de si se presentan de manera individual o en agrupación: En el caso de candidaturas individuales: hasta un máximo de 13.000

En el caso de agrupaciones: un máximo de 39.000 euros. En este caso, el importe se abonará a la entidad que actúe como entidad líder. Estos importes se abonarán en dos tramos. CAMINA es una iniciativa apoyada por la Unión Europea, que busca construir una narrativa cultural de la ciudad, conectando agentes culturales, sociales y vecinales con promotores culturales (socios del proyecto) para la creación de proyectos culturales, que deben poner en valor la diversidad cultural y el patrimonio almeriense y permitirán definir un eje cultural en torno a tres barrios de la ciudad, el Casco Histórico-Almedina, Centro Ciudad y la Chanca-Pescadería. Para ello, tres espacios concentrarán la actividad cultural de CAMINA y conectarán los tres barrios de la ciudad a través de actividades culturales en el Mesón Gitano, el Museo Doña Pakita y el antiguo Cine Katiuska.

