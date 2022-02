Campaña audiovisual de la UAL para promocionar la salud en la comunidad universitaria

viernes 11 de febrero de 2022 , 17:33h

La salud y la seguridad sexual, hábitos saludables, la prevención y/o abandono de hábitos tóxicos y adicciones y la seguridad vial son los temas elegidos por el Vicerrectorado de Deportes, Sostenibilidad y Universidad Saludable de la UAL para protagonizar los vídeos promocionales de la salud entre la comunidad universitaria que han sido presentados este viernes, 11 de febrero.

Se trata de cuatro vídeos protagonizados por estudiantes del Aula de Teatro de la UAL. "Estos vídeos han estado, de alguna manera, alineados con los vídeos que presentamos sobre sostenibilidad ambiental hace unos años, relativos a la reducción y mejora de la calidad y del consumo de agua, a la reducción del gasto energético y al reciclaje energético. Tres vídeos también de compañeros de la comunidad universitaria, de la Ecobanda, que tuvieron un enorme éxito en su momento", ha explicado el vicerrector Javier Lozano.

Tras su gran aceptación, el Vicerrectorado ha retomado este formato para cumplir con uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, en concreto con el ODS-3 que hace referencia a la salud y el bienestar. "Estos vídeos temáticos están enlazados con promoción de la salud en la comunidad universitaria y, obviamente, afecta a los tres sectores universitarios: profesorado, Personal de Administración y Servicios, y fundamentalmente están enfocados al sector estudiantil, que es a quién creemos que más debemos sensibilizar y concienciar". Por último, el vicerrector ha querido agradecer la colaboración del Aula de Teatro de la Universidad de Almería y al elenco de actrices y actores que han participado.

Esta campaña de promoción de la salud es una más de las llevadas a cabo por el Secretariado de Universidad Saludable, puesto en marcha 2019. En esta ocasión, lo hace con vídeos que hacen referencia a videojuegos famosos. "Es una actividad más que queremos sumar a otras actividades que venimos realizando desde el vicerrectorado de Universidad Saludable. El primer vídeo lo presentamos el lunes e irá acompañado con la mesa informativa y de reparto de material profiláctico y la posibilidad de realizar test de detección de VHI que se instala desde hace años en el campus por el Día Europeo de la Salud y la Seguridad Sexual. Estos vídeos son un instrumento más para que cale el mensaje en la comunidad universitaria", ha explicado Patricia Rocamora, directora del Secretariado de Universidad Saludable.

Este primer vídeo lleva por título 'Donkey Sex', basado en el videojuego 'Donkey Kong' y aborda la salud y la seguridad sexual. Está protagonizado por Noemí Gámez y Manuel García.

El resto de vídeos se irán presentando, publicándose en el canal de Youtube de la UAL, coincidiendo con los días internacionales relacionados con la temática saludable que aborda cada uno de ellos.

El segundo en salir a la luz será 'Súper María', basado en el videojuego 'Súper Mario', que aborda la adquisición de hábitos saludables, concretamente, la alimentación saludable y el estilo de vida activo. Está prevista su presentación para los días 6 y 7 de abril, Día Internacional de la Actividad Física y el Deporte y Día Internacional de la Salud, respectivamente. Este vídeo está protagonizado por Maite Salmerón, quien se ha mostrado agradecida por haber podido participar en esta actividad. "Ha sido un placer participar en estos vídeos de concienciación a la comunidad universitaria, ya que creo que el audiovisual es una manera muy rápida e impactante de llegar al público más joven y, además, a través de los videojuegos creo que es introducirnos un poco en su mundo y llegamos más rápidos a ellos". Esta alumna del Aula de Teatro también ha explicado que la grabación fue una grata experiencia que pudo compartir junto al resto de sus compañeros.

El tercer vídeo en publicarse es 'Coco loco', basado en el videojuego 'Comecocos (Pac-Man)', y versa sobre la prevención/abandono de hábitos tóxicos, adicciones con y sin sustancia. Su presentación está prevista para los días 8 y 10 de octubre, Día Internacional de la Universidades Saludables y Día Mundial de la Salud Mental, respectivamente. Este vídeo está protagonizado por Juan Francisco Contreras.

Por último, sobre el 15 de noviembre, coincidiendo con el Día Mundial Sin alcohol y el Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tráfico, se dará a conocer el vídeo 'Fool and Furious', basado en los videojuegos de carreras de coches como ' Out Run', aunque su título se inspira en la saga de películas 'Fasta and Furious' (de la que también existe videojuego). Este vídeo trata sobre la seguridad vial y la conducción responsable. Está protagonizado por Lara Hermosa, para quien esta experiencia ha sido "muy divertida y enriquecedora" puesto que le ha dado la oportunidad de "trabajar las herramientas que desde el Aula de Teatro nos enseñan. Es una nueva manera de poner la interpretación en práctica, ya que salimos del escenario y nos ponemos ante la cámara".