Campaña de promoción del Mercado Central de Almería jueves 06 de octubre de 2022 , 19:02h Escucha la noticia El objetivo es dar la visibilidad que este centenario edifico merece y llamar la atención del público que lo ve más alejado de su estilo de vida noticiasdealmeria.com El Mercado Central de Almería presenta, desde este jueves, una imagen más remodelada y acorde a los nuevos tiempos. El concejal de Promoción del Ayuntamiento de Almería, Jesús Luque, ha sido el encargado de presentar la nueva campaña promocional de este centenario edificio. El edil ha indicado, durante su intervención, que "hoy lanzamos la nueva campaña de promoción del mercado con el objetivo de impulsar y posicionar este espacio de la ciudad en las ofertas más actualizadas y competitivas del sector". Precisamente, con el objetivo de llegar a todos los públicos "a ese sector de la sociedad que no tiene el mercado como algo cotidiano, hemos puesto en marcha esta iniciativa para acercárselo". El Área de Promoción ha apostado por esta campaña comercial y de difusión para luchar contra un enemigo común en la actualidad, las compras por Internet. Ello, unido al envejecimiento de los clientes habituales de este Mercado Central y a la carencia de comunicación de este, ha hecho que el público cada vez acuda menos a realizar sus compras diarias en sus instalaciones. La campaña pretende afianzar la imagen del Mercado Central, colocándola a la altura de las ofertas más actuales, selectas, variadas y que esté enfocada a todos los públicos. La iniciativa presenta un recorrido dinámico, colorista y elegante, con un toque divertido que representa la oferta del Mercado Central. "El objetivo es darle el estatus que merece este centenario edificio y que genere curiosidad y fomente la interacción de ese público que lo tiene más alejado", ha asegurado el edil. La iniciativa estará presente en los distintos mupis de la ciudad y también en Redes Sociales, especialmente en Facebook e Instagram, debido al peso que hoy en día tienen estas para llegar a todos los ciudadanos. El slogan es 'Somos el mercado central, estamos aquí y tenemos cosas que contarte', todo articulado con el hashtag #VenAlCentral. Desde este mismo jueves, la campaña está activa en los distintos perfiles del Ayuntamiento de Almería y en los de Turismo, a través de la página de Enamorados de Almería. Dentro de la campaña, además, también se ha pensado en los comercios de hostelería con la idea de que todos los clientes puedan desayunar antes de hacer sus compras o, por lo contrario, puedan tomar un aperitivo al concluir las mismas, en el propio Mercado Central. El Ayuntamiento, a través del Área de Promoción, sigue trabajando en la ampliación de estos locales de hostelería en esta emblemática construcción. Historia del Mercado A principios del siglo XIX ya se planteaba la construcción de un mercado que iniciara las actividades de abastecimiento. En primer lugar se pensó en ubicarlo en el casco histórico, pero la ampliación del Paseo dejó un solar libre para este cometido. Se presentaron diversos proyectos pero, finalmente, triunfó el del arquitecto Antonio Martínez Pérez, en 1982 aunque finalmente fue el arquitecto Trinidad Cuartara quien realizó las obras. Estas acabaron en 1897 y, a excepción del basamento y del pabellón de la fachada principal, toda la estructura se hizo con hierro. Su imagen exterior se articula de forma equilibrada con la arquitectura y el espacio urbano de circunvalación. El edificio consta de dos pisos y cinco naves. En la calle Aguilar de Campoo, además, se encuentra una figura femenina sujetando un cesto de frutas, considerado símbolo de abundancia.

