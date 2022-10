Es una información de noticiasdealmeria.com Capital Las obras del aparcamiento de San Cristóbal empiezan el lunes jueves 06 de octubre de 2022 , 19:11h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Este fin de semana comenzarán los trabajos de señalización y balizamiento de la zona de trabajo, 3.000 metros cuadrados de superficie que quedarán ordenados con el equipamiento de 45 plazas de aparcamiento noticiasdealmeria.com La concejala de Urbanismo e Infraestructuras, Ana Martínez Labella, ha anunciado el inicio, el próximo lunes, de las obras de construcción del aparcamiento disuasorio con el que el Ayuntamiento de Almería dotará al entorno de San Cristóbal, en el espacio junto a la intersección de la calle Pósito con Antonio Vico. Con una inversión de casi 200.000 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses, estas obras serán sufragadas como parte de la línea de implantación de zonas de bajas emisiones y transformación digital y sostenible del transporte urbano, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado con los Fondos europeos Next Generation. La ejecución de este proyecto permitirá la dotación en este espacio de 45 plazas de aparcamiento: 40 plazas para turismo, 2 plazas reservadas para personas con movilidad reducida y 3 plazas para motocicletas. Previo al inicio de los trabajos, para este fin de semana se anuncia también el comienzo de los trabajos de señalización del espacio de más de 3.000 metros cuadrados de superficie que incluye esta actuación, por lo que desde el Ayuntamiento se solicita la colaboración vecinal para evitar el aparcamiento sobre la zona. A la par que se libera la zona de vehículos se procederá al balizamiento y cierre de la zona de trabajo. “El resultado de esta actuación vendrá a dotar a esta parte de la ciudad de unas necesarias plazas de aparcamiento, ordenando y adecentando además un espacio hoy totalmente desordenado” ha explicado Martínez Labella, recordando que a esta actuación se unirá “en breve” también el comienzo de las obras de urbanización y mejora paisajística del entorno y laderas del Cerro de San Cristóbal, con una inversión de 3,5 millones de euros. Unas actuaciones que, para la edil popular, “son un ejemplo más del compromiso de la alcaldesa y el Equipo de Gobierno por seguir mejorando las condiciones de esta zona, todo ello como parte de una planificación estratégica diseñada para poner en valor, revitalizar y dar el protagonismo que merece al corazón del Casco Histórico de nuestra ciudad”. noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

