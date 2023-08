Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Opinión Ampliar Captar inversión Vicente García Egea Más artículos de este autor Por domingo 13 de agosto de 2023 , 15:12h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia

JP Morgan Asset Management, es la linea de negocio de gestión de activos de JP Morgan, el banco más grande de Estados Unidos tras su fusión con Chase Manhattan Bank y una de las mayores entidades financieras del mundo, realizó una encuesta a inversores en el segundo trimestre de 2023, para saber si las posiciones de inversión en España, les causaban confianza. Era una encuesta a los inversores de distinto perfil, desde deuda pública, deuda privada, bolsa de valores, divisas, materias primas, bienes inmobiliarios, acciones, préstamos, renta fija o renta variable. La confianza de los inversores y ahorradores particulares se desvaneció en 2022, tras alcanzar máximos en 2021, tocó fondo el verano pasado, con la inflación disparada, la guerra de Ucrania en toda su intensidad y los tipos de interés iniciando su escalada. A pesar de que algunos de estos factores económicos y políticos continúan presentes hoy, los inversores españoles muestran un renovado optimismo en los mercados, y esto se ha visto consolidado en esta última encuesta realizada de JP Morgan Asset Management, en el segundo trimestre de 2023, los inversores optimistas vuelven a superar a los pesimistas. El crecimiento económico siempre se explica por la conjugación de gasto público, consumo, inversión, y las exportaciones netas. La inversión es tan importante que los países compiten para ofrecer mejores condiciones a los inversores. Está claro que se necesita una economía estable con sólidos fundamentos. Los inversores piden estabilidad jurídica, cuadro macro-económico estable, con baja inflación, cambio estable e impuestos razonables y por supuesto que exista una población con posibilidad consumir, es decir una demanda potencial. Un ejemplo claro de países que salieron de la pobreza en gran medida gracias a la inversión son los conocidos “tigres asiáticos”, Corea del Sur, Singapur, Taiwan y Hong Kong. Con grandes inversiones sobre todo en el sector tecnológico público, privada e internacional, estos cuatro países lograron multiplicar por varias veces su PIB . Por el contrario los experimentos en política económica se pagan caro y los pagan los ciudadanos finalmente, dos errores que pudieron costar elevadas perdidas por retiradas de posición de los inversores, pero que fueron corregidos de distinta manera. La anterior premier británica, Liz Truss planteó una bajada masiva de impuestos, en un escenario inflacionista, con medidas de duro ajusto monetario implementado por los bancos centrales, esta situación fue penalizada por los inversores y acabó con su dimisión. La Presidenta del Gobierno de Italia, Giorgia Meloni hace unos días, provocó un gran pánico bursátil con su medida de gravar los beneficios de los bancos transalpinos en un 40%, pero el martes pasado volvió la calma a las bolsas, y no fue por un reajuste de los mercados, sino por la marcha atrás dada por el Gobierno, al menos en parte. Las perdidas en bolsa fueron tremendas, las entidades financieras se dejaron en una sola jornada 9,000 M de euros. Las medidas de política económica deben estar sujetas al escenario macro-económico y las posiciones maximalistas se deben dejar en el cajón, lo esencial de un gobernante es reconocer la realidad y adaptarse, sin renunciar a sus programas, pero respetar el timing y la situación coyuntural es esencial. La situación de España está mejorando en captación de inversión, situada como la economía número 14 del mundo, muy cerca de Australia y Rusia,que es la número 12. Esta aumentando su captación de inversión directa extranjera, tiene un crecimiento en el primer trimestre del 2023 contra el mismo periodo de 2022 del 80%., pero lejos de los tres grandes países captadores de inversión, Estados Unidos muy destacado, China y Brasil., seguidos por Canadá, Francia y Alemania. Cuando hablamos de inversión me gusta recordar esta reflexión de Benjamín Graham, recomienda pensar en una inversión como si tuviéramos una parte de la propiedad de un negocio. Cuando los inversores pensamos como propietarios buscamos el valor intrínseco de la empresa a largo plazo, que puede aumentar su valor con el tiempo. Esta es la diferencia con la especulación, que utilizan utilizan opciones de inversión como futuros, opciones, ventas en corto y apuestas de alto apalancamiento. Mientras que el inversor utiliza acciones, bonos, fondos cotizados en bolsa, fondos mutuos, etc. Decía Warren Buffet que hay dos reglas esenciales para la inversión, la primera nunca pierdas dinero y la segunda, nunca olvides la primera.f Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Vicente García Egea 14 artículos Todos los firmantes