Deportes Carboneras felicita a los Hispanos y a Casado por el Subcampeonato de Europa de Balonmano lunes 31 de enero de 2022 , 08:36h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Amérigo Fernández: “Estamos muy orgullosos y contentos con la participación de este carbonero formado en la Escuela del municipio” El alcalde de Carboneras, José Luis Amérigo Fernández, ha trasladado en nombre del Ayuntamiento su felicitación a los Hispanos, tras haberse alzado como subcampeones de Europa. “No hemos tenido la suerte de que la Selección Española de Balonmano se haya traído el Campeonato –al caer frente a Suecia en la final celebrada este domingo-“, ha lamentado, pero “estamos muy orgullosos y muy contentos de la participación de Agustín Casado en esta competición, un carbonero que se ha formado en la Escuela de Balonmano de Carboneras que, como todo el mundo sabe, es una gran escuela”. En ese sentido, ha resaltado que en el municipio, “el balonmano es el deporte rey y fruto de ese trabajo que se realiza, con la participación del Ayuntamiento, de los clubes, de los monitores, de las familias y, lógicamente, de los jugadores y, en este caso, de Agustín Casado, se obtienen frutos”. Y este éxito de formar parte de la Selección Española de Balonmano y hacerse con la plata en el Europeo, en un debut brillante del jugador carbonero con los Hispanos, ha concluido, “obedece al trabajo, al esfuerzo, al tesón y a la inteligencia de este carbonero, que esperemos que pronto pueda volver aquí y recibirlo con los brazos abiertos”. Cabe destacar que Carboneras ha vivido la final del Campeonato de un modo especial, ya que los amantes de este deporte han podido reunirse para ver el partido en una pantalla gigante instalada por el Ayuntamiento en el Pabellón Municipal de Deportes. Entre los asistentes a esta emocionante cita no ha faltado el impulsor de esta disciplina en Carboneras, Miguel París, los entrenadores de las diferentes categorías del Club de Balonmano Carboneras, además de la concejala de Deportes, Mariana Esteban, y de otros miembros del equipo de gobierno municipal. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

