ANDALUCÍA ¿T'imahinâ to intênné en andalûh? Nace Navegador Andaluz, un proyecto de AndaluGeeks para hacer este sueño realidad. Que millones de andaluzas y andaluzas puedan disfrutar la web en su lengua natural. El Lunes día 31 de Enero a las 12:00 del medio día se lanzará la versión en Êttandâ Pal Andalûh (EPA) de la extensión Navegador Andaluz. AndaluGeeks es un colectivo nacido en 2019, formado por desarrolladoras de código libre que trabajan en proyectos tecnológicos alrededor de la lengua, la escritura, la educación y la cultura andaluza, responsable de proyectos como Transcriptor Castellano-Andalûh (https://andaluh.es/transcriptor), la versión oficial en Andalûh del popular juego Minecraft (https://andaluh.es/minecraft-andaluz), el primer teclado en Andalûh para Android (https://andaluh.es/teclado-andaluz) con auto-corrector y texto predictivo, AndaluWiki que transcribe el contenido de la Wikipedia española al Andalûh (https://wiki.andaluh.es) o Telegram Andalûh: una traducción de la popular plataforma de mensajería (https://t.me/setlanguage/andaluh) Todos los detalles y más proyectos se pueden encontrar en su página web http://andaluh.es. La comunidad de desarrollo de código libre AndaluGeeks la conforman profesionales de la programación, el diseño y las tecnologías de la información que se han unido para gestionar conjuntamente proyectos lingüístico-tecnológicos. Únete a la comunidad de 600 andalófilos en https://t.me/aprendeandaluh. Para Navegador Andaluz, se ha conformado un equipo de desarrollo de cuatro personas, que han completado el proyecto en los últimos dos meses. Para probar Navegador Andaluz tan solo hay que seguir el enlace https://andaluh.es/navegador-andaluz En AndaluGeeks creemos que aprender ortografía puede ser divertido. Con Navegador Andaluz puedes leer la prensa y redes sociales o visitar las páginas institucionales en Andaluz EPA. Así aprenderás sus reglas ortográficas mientras navegas. Andalûh EPA (êttandâ pal andalûh) es una propuesta ortográfica para escribir en Andaluz. ¿Por qué hacemos este trabajo? El andaluz es una lengua natural no estandarizada, dice la lingüística. Tenemos la obligación de proteger y respetar la lengua andaluza, según determina la Constitución Española (Artículo 3.3) y el Estatuto de Autonomía de Andalucía (Artículo 10.3). Toda comunidad lingüística tiene el derecho de codificar y estandarizar su sistema lingüístico (Artículo 9 de la Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos). Desde AndaluGeeks queremos poner nuestro granito de arena por cumplir con la Constitución, el Estatuto y la Declaración Universal. Título preliminar de la Constitución Española, Artículo 3.3 "La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección." Título preliminar del Estatuto de Autonomía Andaluz, Artículo 10.3: "La Comunidad Autónoma, en defensa del interés general, ejercerá sus poderes con los siguientes objetivos básicos: La defensa, promoción, estudio y prestigio de la modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades." Artículo 9 de la Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos: "Toda comunidad lingüística tiene derecho a codificar, estandarizar, preservar, desarrollar y promover su sistema lingüístico, sin interferencias inducidas o forzadas"

