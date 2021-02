Almería Cáritas urge solución para las 200 personas del asentamiento de los Atochares que ardió lunes 15 de febrero de 2021 , 19:49h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia







Cáritas, junto a otras instituciones de la Iglesia en Almería, ha demandado este lunes una solución urgente para evitar que las "200 personas, entre ellas familias con niños", que "han perdido todo" en el incendio declarado en el asentamiento de Atochares, en la Coomarca de Níjar, "duerman en la calle" al tiempo que han reclamado una "acción conjunta a largo plazo" que les garantice el acceso a una "vivienda digna".



En un comunicado, Cáritas, junto a las Hermanas Mercedarias de la Caridad, las Adoratrices, las Oblatas, Misión Almería de la Compañía de Jesús y Confer Almería, han advertido de que, si bien el fuego no se cobró ninguna víctima mortal, "muchas personas se han quedado sin ámparo alguno" y han remarcado "la lección de solidaridad" dada por los habitantes del asentamiento, "que acogieron a los damnificados en sus propias casas".



Ha detallado que el incendio que ha arrasado "con años de trabajo y de sacrificio como revelan los testimonios" de los que lo han "perdido todo" ha afectado a personas "recién llegadas", pero también "a familias con niños que llevan años".



"Muchos de ellos cuentan ya con permiso de residencia y trabajo, pero todos ellos siguen encontrándose con la misma barrera para conseguir una vivienda en el núcleo de población, viéndose obligados a vivir en infraviviendas y asentamientos, sin las condiciones mínimas de habitabilidad y sin acceso a los recursos básicos, ni a formar parte de la vida del pueblo", ha criticado.



Las instituciones de la Iglesia, que junto a otras entidades han articulado la respuesta de emergencia a las más de 200 personas afectadas, han reivindicado "el derecho de hombres, mujeres y niños a vivir en un lugar digno y accesible".



"Nuestra misión como sociedad es garantizar la igualdad de oportunidades y facilitar la convivencia, por lo que instamos a las autoridades locales, provinciales, autonómicas y nacionales a no normalizar que haya personas que vivan en asentamientos y a que tomen cartas en el asunto, articulando una respuesta eficaz porque no es un caso aislado", ha concluido.



Según informó el servicio unificado de emergencias 112 una persona con quemaduras en las manos tuvo que ser atendida por los sanitarios tras el incendio en la madrugada del domingo que arrasó dos hectáreas de infraviviendas en el asentamiento de Atochares, ubicado erca de la carretera AL-9025, en la zona del Barranco del Búho.



Para la actuación, que logró extinguir el fuego, se activó a la Guardia Civil, a la Policía Local, a Protección Civil y a los Bomberos de Almería y a los del Consorcio de Levante. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de #Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.