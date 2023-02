Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Deportes Ampliar Carlos Moreno y Esther de la Torre vencen en el 9º Rallye Valle del Almanzora domingo 12 de febrero de 2023 , 11:11h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Estreno de la temporada andaluza de automovilismo El piloto murciano Carlos Moreno y la piloto gaditana Esther de la Torre (Automóvil Club Rincón Seca) se han proclamado vencedores de la novena edición del Rallye Valle del Almanzora-Sierra de Filabres que se ha disputado este fin de semana en la que ha sido prueba inaugural del Campeonato de Andalucía de Rallyes de Asfalto y Regularidad 2023.

Con un mejor tiempo de 51 minutos y 21 segundos, Moreno y de La Torre han sido los más rápidos con Skoda Fabia R2 en el cómputo de los once tramos cronometrados, a 1 minuto y 58 segundos de los almerienses Antonio Molina y Alejandro Castillejo (Automóvil Club Almería) con Peugeot 208-R2 en segunda posición y a 4:10 de los también locales José Miguel López Mañas y Miguel Motoya con Clío en tercera plaza. El rallye arrancaba la noche del viernes con el primer tramo cronometrado celebrado en el centro urbano de Olula del Río de apenas cuatro kilómetros; un recorrido que estuvo marcado por la presencia intermitente de lluvia y por las bajas temperaturas registradas. La dupla formada por Moreno y De la Torre se hacían con el primer scratch de la prueba gracias a un mejor crono de 3 minutos y 8 segundos. Los almerienses Antonio Molina y Alejandro Castillejo marcaban el segundo mejor tiempo de los participantes con otro R2, un Peugeot 208 que fue tan sólo tres milésimas de segundo más lento. Con Mario Morillo en tercer puesto a algo más de dos minutos de diferencia, se cerraba la primera jornada de competición en el primer rallye del año donde el gran favorito a la victoria y cinco veces ganador de esta cita deportiva, el almeriense José Antonio Aznar con el copilotaje de Pablo Sánchez tan sólo pudo ser decimotercero. Ya el sábado a las 9 de la mañana se retomaba la competición con la primera de las tres pasadas a Zurgena. Durante el tramo de enlace y sin no si quiera haber comenzado a rodar, Aznar tuvo que abandonar la competición por problemas mecánicos en su Porsche 997 y dejaba el camino expédito para la lucha por la victoria final a la veintena de competidores restantes de la categoría de velocidad. En este primer tramo el tándem Moreno/De la Torre lograba de nuevo el triunfo por delante del Clío de los gaditanos Domingo González y Nerea Trujillo a 11 segundos de diferencia; y a 13 de los almerienses Molina y Castillejo. A continuación, se daba el pistoletazo de salida al primer tramo de Albanchez de nuevo con Moreno a la cabeza, junto a Molina que hizo segundo a +13,4 segundos y de Sergio Capel que se situó tercero a 19,7 segundos con un flamante Peugeot 308 Racing Cup que estrenaba para la ocasión.

Este mismo podio anterior se repetía igualmente en el TC B2, en la segunda pasada por Zurgena, donde además de la lucha por la victoria en la clasificación acumulada se libraba otra batalla paralela en la Copa de promoción de la FAA, con ocho inscritos en liza en este primer rallye almeriense. En la segunda pasada por Albanchez (TC- C2) poco o nada variarían las cosas en la cabeza de la tabla donde la pugna por los tres primeros puestos continuó en manos de Moreno, Molina y Capel. En la copa FAA el joven almeriense de tan sólo 17 años, Francisco Manuel Puertas, junto a José Manuel Sánchez Acacio con Toyota Aygo se hacía con el scratch por delante del Audi A-1 del cordobés Juan Jesús Coca y también del almeriense Alejandro Leseduarte, vigente campeón de Andalucía de Rallyes de copilotos que se estrenaba en esta ocasión como piloto al volante de un Peugeot 206. Al filo de las 2 de la tarde, la caravana del rallye realizaba su última pasada por Zurgena donde nuevamente Carlos Moreno continuaba líder, con permiso de Sergio Capel y de Mario Morillo; tras lo cual inmediatamente se daba luz verde a un último tramo por Albanchez, con Moreno, Molina y Capel esta vez como protagonistas absolutos. Tras dos horas de descanso, el bucle de la tarde se iniciaba al filo de las 5 con la primera pasada por el tramo urbano de Líjar. Moreno volvía a marcar scratch y volvía a demostrar con rotundidad su claro dominio en la prueba, aventajando ya en casi 2 minutos a sus más inmediatos rivales. De vuelta de nuevo a Olula del Río (TC E-1), Moreno y De la Torre protagonizaban una salida de pista que les relegaba a la decimocuarta posición y perdían la amplia ventaja acumulada en favor de Mario Morillo, que con Citroën AX hacía esta vez el mejor registro. Con la caída de la tarde y ya sin luz natural, se disputaban los dos últimos tramos en Líjar, donde Moreno volvía a mostrarse intratable y repetía victoria sin paliativos por delante de Francisco Martos y José Miguel López Mañas que alternaron el segundo y tercer puesto; tras la retirada tanto de Sergio Capel como de Mario Morillo.



Los otros podios del rallye En la Copa de promoción de la Federación Andaluza de Automovilismo- Copa FAA- victoria para los cordobeses Juan Jesús Coca y Luisa Benítez (Escudería Sierra Morena) con Audi A1, seguidos de los hermanos Fernando y Aitor Cruz (ACA) con Fiat Punto y de Alejandro Leseduarte/Francisco Gilbert con Peugeot 206.

El trofeo mejor piloto junior del rallye fue para el almeriense Fernando Cruz y el de mejor copiloto junior fue a parar a manos de la gaditana Nerea Trujillo. De otro lado la mejor fémina de la prueba fue la deportista ubriqueña Esther de la Torre. Finalmente, en el trofeo de la Copa provincial de automovilismo `Diputación de Almería 2023´ triunfo en pilotos para Antonio Molina y en copilotos para Alejandro Castillejo. En lo que a Regularidad se refiere, victoria en Regularidad Sport para el equipo malagueño de José Ignacio García Bejarano y José Casado con Volkswagen Golf mientras que en Regularidad Clásica el podio fue para Antonio Hernández y José Luque con Talbot Samba. La próxima cita del Campeonato Andaluz de Rallyes de Asfalto y Regularidad (CARA) tendrá lugar en Córdoba con la 40 edición del Rallye Sierra Morena los próximos 17 y 18 de marzo.

