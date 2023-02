Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Sucesos Ampliar DGT mantiene tres carreteras cortadas por nieve domingo 12 de febrero de 2023 , 11:19h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La Dirección General de Tráfico (DGT) ha cortado el tráfico en tres carreteras de la provincia, debido a la gran cantidad de nieve, exigiendo el uso de cadenas en otra. La carretera AL-3102 entre Velefique y Bacares, partiendo desde el kilómetro 17 hasta el 41 en sentido ascendente, está cerrada al tráfico. Además, la carretera AL-5406 entre Las Menas y Serón se ha cerrado por completo en ambos sentidos en los 7 kilómetros de su recorrido. La carretera AL-5405, entre Escúllar (Las Tres Villas) y los kilómetros 23 y 28, también está cerrada por completo en ambas direcciones. Por último, la carretera AL-4404 en Calar Alto (Gérgal) requiere el uso de cadenas debido a la nieve acumulada, prohibiéndose el tránsito a camiones y autobuses. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

