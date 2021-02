Capital Carlos Sánchez acompaña a la Hermandad de la Macarena en la Veneración al Señor de la Sentencia domingo 21 de febrero de 2021 , 18:15h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia El concejal de Promoción de la Ciudad también ha visitado hoy las obras de la Casa Museo, a escasos metros de la Iglesia de San Ildefonso, en el barrio de la Plaza de Toros Los cultos de las hermandades y cofradías de Almería durante el periodo de Cuaresma continúan y hoy la Hermandad de la Esperanza Macarena ha celebrado la Solemne Veneración de Nuestro Padre Jesús de la Sentencia. El concejal de Promoción de la Ciudad, Carlos Sánchez, ha asistido a la Iglesia de San lldefonso, donde se encuentra expuesta la imagen, para acompañar, en nombre del Ayuntamiento de Almería, a los nazarenos en esta ceremonia El concejal de Promoción ha sido recibido por el hermano mayor, Adrián Martínez Carretero, dentro de los actos de la Hermandad de la Macarena, que celebraron, del 16 al 20 de febrero, el Solemne Quinario en honor de Nuestro Padre Jesús de la Sentencia, en el que ha predicado Francisco José Parrilla Fernández. A lo largo del día de hoy es la Solemne Veneración del Señor de la Sentencia y esta tarde, a las 19 horas, la Función Principal de Instituto. Carlos Sánchez también ha visitado la Casa Museo de la Hermandad y Cofradía de la Esperanza Macarena, que se encuentra muy cerca de la Iglesia San Ildefonso, y que sigue avanzando a buen ritmo. El edificio es fruto de la adquisición de cuatro casas en la calle Nuestra Señora de las Mercedes, número 23, y tiene una superficie total de 93 metros cuadrados en planta y 320 metros construidos, con sótano, planta baja y dos alturas más. El concejal afirma que “la Cofradía de la Macarena, fundada en el año 1986, ha dado un paso importante con la construcción de la futura casa de hermandad. Un ilusionante proyecto que permitirá fortalecer el día a día de la Macarena, será lugar de reunión de los nazarenos y los vecinos, que podrán visitar las imágenes, y cuenta con una espectacular terraza con vistas a la Plaza de Toros. La Casa Museo refleja el compromiso de los nazarenos con su hermandad y con el barrio que los acoge, por lo que me gustaría felicitarlos en nombre del Ayuntamiento”. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de #Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.