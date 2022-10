Es una información de noticiasdealmeria.com Almería Ampliar Carmen Crespo mantiene una reunión institucional con la presidenta de la Autoridad Portuaria de Almería martes 11 de octubre de 2022 , 20:03h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La Junta solicita al Ministerio que envíe de forma urgente los informes científicos actualizados de la pesca del Mediterráneo a la Comisión Europea para evitar nuevos recortes La consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, ha mantenido hoy un encuentro institucional con la nueva presidenta de la Autoridad Portuaria de Almería, Rosario Soto, a quien ha deseado “la mejor gestión en pro del beneficio del puerto y de todos los almerienses y ciudadanos de Carboneras, ya que la actividad de los puertos redunda en la economía y el empleo de los municipios”. Entre otros temas, en la reunión se ha abordado la evolución de las obras del Centro de Segundas Ventas de pescado del Puerto de Almería y, como ha explicado Crespo, la primera fase de este proyecto podría estar concluida a finales de 2022 si se cumplen las previsiones; mientras que su segunda etapa, adjudicada recientemente, podría estar lista para primavera. En respuesta a la demanda del propio sector pesquero, se está realizando una reforma estructural del antiguo edificio de la lonja que incluye, además, el acondicionamiento de su interior para que pueda acoger esta nueva actividad. El objetivo final del proyecto es proporcionar al sector almeriense un instrumento que contribuya a fomentar la comercialización interior e internacional de productos de la pesca, un avance que conlleva, además, la creación de empleo. El Centro de Segundas Ventas estará abierto al público, por lo que su entrada en funcionamiento supondrá un paso más en la apertura del Puerto de Almería a la ciudad. En su intervención, la consejera de Pesca se ha referido también a la ayuda a la eficiencia energética concedida por su departamento a Carboneras y que supone un respaldo de 160.000 euros para “redundar en la transformación de todo el área pesquera del puerto, que es fundamental para el devenir del trabajo de los pescadores en estas instalaciones”. “Durante el Covid, los pescadores dieron un paso adelante, sobre todo, en la venta on line de productos pesqueros”, ha comentado Crespo, para quien resulta necesario “adaptar los puertos a los avances en comercialización de un sector muy vulnerable que necesita la ayuda de todos”. Al respecto, la consejera ha destacado que el propio presidente de la Junta, Juanma Moreno, “está estos días en Bruselas defendiendo al sector pesquero” y, concretamente, a la flota de arrastre del Golfo de Cádiz ante un tema “fundamental” en el que “queremos conseguir que se revise el Acto Delegado injusto del comisario de Pesca europeo para que no afecte a nuestro sector”. Carmen Crespo ha apuntado que el veto de Europa a la pesca en zonas del Atlántico afecta a 126 barcos y 600 familias del Golfo de Cádiz. Por su parte, Rosario Soto ha recordado que, gracias a la colaboración del Gobierno andaluz, el Puerto de Almería cuenta desde el pasado año con dos nuevos pantalanes en el puerto pesquero de la ciudad, con los que se han mejorado las condiciones de trabajo de los pescadores de 40 pequeñas embarcaciones. “Para esta actuación ha sido fundamental la subvención del 80% de la inversión aportada por la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural y el Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca”, ha manifestado la presidenta de la Autoridad Portuaria de Almería. Flota del Mediterráneo Por otro lado, Carmen Crespo ha apuntado que “pronto llegarán las cuotas de la pesca” y se ha mostrado preocupada por el hecho de que en Europa “no se están tomando decisiones basadas en estudios científicos actualizados como ha ocurrido en el Golfo de Cádiz”, para cuya normativa se ha consultado un informe de 2011. “Los propios pescadores son los primeros interesados en que los caladeros estén en las mejores condiciones posibles”, ha aseverado la consejera, que afirma que “ellos mismos cuidan el ecosistema y quieren seguir haciendo un esfuerzo pesquero para que eso sea una realidad”. En este contexto, la responsable de Pesca ha recalcado que el 17% de reducción aplicado en los últimos tres años al arrastre del Mediterráneo “no puede ampliarse porque haría inviable la actividad”, y ha comentado que desde Andalucía se pedirá al Ministerio que “aporte ya los estudios científicos actualizados a Bruselas” para que Europa tenga esta información disponible “lo antes posible”. “De esta forma, la Comisión podrá tomar decisiones relativas a los Totales Admisibles de Capturas (TAC) del arrastre del Mediterráneo basadas en estudios científicos actualizados y socio-económicos de la zona”, ha concluido. noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.