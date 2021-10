Entrevistas Carmen Fernández: “Estando Fernando Martínez será una Ley de Memoria justísima” facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La profesora de la Universidad de Sevilla y doctora en Historia, María del Carmen Fernández Albéndiz, rescata la trayectoria de los diputados andaluces que estaban en activo en 1936 y que fueron asesinados en el ejercicio de su cargo, y la recoge en un libro que ha titulado “Caídos por la República”, cuyo prólogo firma el secretario de Estado de Memoria Histórica, el almeriense Fernando Martínez. La presentación de este volumen editado por la Fundación para el Desarrollo de los Pueblos de Andalucía, vinculada a la UGT, es el argumento de la entrevista con la autora, que revela algunos detalles como fueron asesinados por los falangistas diputados elegidos democráticamente, y todo antes de que el golpe de Estado que encabezó Franco acabara derivando en contienda civil. En el libro no aparecen almerienses porque en ese momento no había ninguno en ejercicio, y la autora rechaza que este tipo de investigaciones tenga un interés revanchista o quieran cambiar la historia. Más bien al contrario, Fernández considera que es imprescindible seguir rescatando hechos y personas, y destaca que aún hay “miedo” de algunas familias a hablar de lo que pasó con los suyos bajo la represión franquista, detallando que aún hay muchos cuerpos que se desconoce dónde están, si desaparecieron o fueron ejecutados, y qué circunstancias, mientras en las cuatro décadas del franquismo, eso sí se pudo hacer con las víctimas del bando sublevado, cuyas familias fueron resarcidas. Destaca que no se trata tanto de “revisar” lo que está escrito, como de escribirlo porque no lo está. Pero adentrándose en la polémica sobre la Memoria Histórica, aunque la autora dice que no interesarse por la visión política de la misma, sí que afirma que “estando Fernando Martínez por medio, me consta que será una Ley de Memoria justísima” aunque añade que “siempre es verdad que nunca va a llover a gusto de todos”. La autora recuerda que para todo esto “se necesita apoyo institucional”, y afirma que “yo no soy una ONG, yo necesito que me financien mis investigaciones”. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

