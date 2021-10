‘Los Morancos’ reciben la ‘Butaca de Honor’ en el Auditorio de El Ejido

sábado 09 de octubre de 2021 , 19:15h

Por su trayectoria profesional y por ‘haber sacado una sonrisa’ a muchos en tiempos de pandemia

El Ayuntamiento de El Ejido ha querido homenajear a uno de los dúos cómicos más aclamados desde hace décadas en nuestro país, ‘Los Morancos’, y lo ha hecho en el marco de la 44 edición del Festival de Teatro con la concesión de la ‘Butaca de Honor’ en la fila 14, asiento número 12, del Auditorio de la ciudad.



Sin duda, una importante distinción que se le entrega a los hermanos César y Jorge Cadaval no sólo por su larga y exitosa carrera profesional con la que suman ya 42 años sobre los escenarios de toda España y Latinoamérica, sino también por un hecho muy importante, sobre todo teniendo en cuenta los tiempos que corren, el haber sacado una sonrisa a muchas personas durante los duros meses de confinamiento y pandemia.



El acto de reconocimiento ha tenido lugar momentos antes del comienzo de su espectáculo ‘El desfase’ que, precisamente, aborda de una manera fresca, divertida y cargada del mejor humor, cómo ha afectado la crisis sanitaria del COVID-19 a nuestras vidas y especialmente, al desarrollo de importantes celebraciones religiosas y fiestas religiosas populares como los San Fermines o la Semana Santa y en el caso de El Ejido, a la feria y fiestas de San Isidro y San Marcos y dónde tampoco han querido pasar por alto la alusión a los personajes públicos, políticos y famosos del momento.



El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, acompañado por la concejala de Cultura, Julia Ibáñez; y el Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera de la Junta de Andalucía, Manuel Gómez Galera, ha estado presente en el acto de entrega de este premio. El regidor ha remarcado que “decir la palabra Morancos es lo mismo que imaginar risas, carcajadas y sobre todo buen humor, además de cariño, porque sois un dúo de humoristas que tenéis el cariño del público y en nuestro país el humor no se concibe sin vosotros”.



Asimismo, ha querido recordar que “llevamos año y medio esperándoos, la pandemia nos ha retrasado esta actuación tan esperada y hoy, por fin, vamos a poder disfrutar de ese humor y además seguimos prestigiando nuestro Festival de Teatro con vuestro paso por el mismo”. Por ello, “por vuestra trayectoria y relevancia vamos a inmortalizar este día con una merecidísima butaca de honor”, ha manifestado, concluyendo, “muchas gracias por vuestro trabajo, por tantos buenos momentos y por querer estar con nosotros. Y a partir de hoy aquí también tenéis vuestra casa”.



Por su parte, los hermanos Cadaval han mostrado su emoción y agradecimiento por esta distinción, que han recibido con enorme gratitud y, como no podía ser de otra manera, con el humor y la gracia que tanto les caracteriza.



Recordar, por último, que este galardón viene a unirse a los ya concedidos a ‘Espejo Negro’ esta misma semana o en ediciones anteriores a Concha Velasco, Josep María Pou, José Sacristán, Julia Martín Caba, José Mercé o el Joglars y al igual que ocurriera con grandes cantantes como es el caso de Monserrat Caballé o Manolo Escobar, a los que se le otorgó un ‘Palco de Honor’.