Carmen Souza cierra una participativa y variada edición de Alamar

domingo 18 de junio de 2023 , 17:28h

Boudanga en el inaugural del jueves en la Alcazaba, las djs Mëstiza el viernes y la cantante caboverdiana anoche, dan lustre al festival de las músicas del mundo que organiza el Área de Cultura y Educación

Música de raíz espiritual con origen entre Marruecos y Argelia, música electrónica con inspiración en la sonoridad flamenca y jazz con trepidante base rítmica de origen africano. Alamar, el festival de músicas del mundo que organiza el Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería finalizó anoche con el tercero de los tres conciertos programados. Así, tras la velada inaugural con la música gnawa de Boudanga en la Alcazaba, junto a la Torre de la Vela, gracias a la incorporación este año en la colaboración de la Junta de Andalucía, y una segunda con las djs de moda Mëstiza en la Plaza de la Constitución, anoche la encargada de cerrar la edición de Alamar de este 2023, en el mismo espacio escénico, fue la artista, vocalista y compositora Carmen Souza. En total han sido cerca de dos mil espectadores quienes han disfrutado de los conciertos.

Carmen Souza se ha convertido en una referencia en la música caboverdiana y con el tiempo ha establecido su huella en la escena musical mundial. Desde el lanzamiento de su primer álbum en 2005, ha logrado, junto con su productor bajista Théo Pascal, crear un género nuevo e inclasificable, entre ritmos tradicionales africanos, melodías caboverdianas y jazz contemporáneo. Conocida como “la Ella Fitzgerald de Cabo Verde”, es una pionera en escribir, grabar e interpretar su propia formulación del world jazz.

Su carisma y técnica vocal le han permitido ir mucho más allá de los límites de las músicas del mundo y mucho de ello quedó patente anoche en la Plaza de la Constitución.

El concierto arrancó con dos deliciosos medios tiempos, “Nutville” y “St Vitus Dance”, donde la propia Souza empuñó guitarra y elementos rítmicos, sustentada por una banda compuesta por baterista, teclados y programaciones y su inseparable bajista Théo Pascal que a modo de director musical iba marcando el tempo de la presentación.

Hubo momentos especialmente emotivos, como la romántica “Sopru Di Amor” y también la sentida mirada a los orígines con “Cape Verdean Blues” o “Song For My Father”. Además de tener una profunda raíz de world music, la actuación sorprendió por la confluencia con estilos como el citado blues, que tuvo otro ejemplo en el lento “Señor Blues” o con “Soul Searching”. Para los bises, Carmen Souza regalaría su particular versión del histórico “Pata Pata”, para cerrar con “My Baby Just Cares For Me”.