Carpisán Campeón De La XXXV Liga Local De Fútbol Sala De Vícar

miércoles 27 de abril de 2022 , 15:10h

El equipo Carpintería y Montajes Carpisán se ha adjudicado la trigésimo quinta edición de la Liga Local de Fútbol Sala de Vícar, en un inesperado final, al conseguir a escasos segundos del final empatar su encuentro ante el Dayma, provocando el enfado de los jugadores de este último equipo contra la decisión arbitral de haber prolongado, a su juicio, el tiempo reglamentario del partido. La actitud de protesta de los jugadores del Dayma, les llevó a negarse a participar en la tanda de penaltis para determinar el ganador, por lo que el título recayó en Carpisán, cuya recta final de competición ha sido espectacular.

La final resulto sumamente emocionante e igualada, como terminò reflejando el 3-3 final, con unos últimos dos minutos de alta tensión Dayma por conservar su ventaja y Carpisán por conseguir un empate, que forzara la prórroga, lo que consiguió finalmente, si bien la prórroga no se pudo llevar a cabo ante la negativa del árbitro a seguir con el partido, dada la actitud beligerante de los jugadores de Dayma, por lo que la organización decidió ir directamente a la tanda de penalties para decidir el título, lo que no hizo desistir a Dayma de su actitud de no seguir con la final. En el encuentro por el tercer y cuarto puesto, disputado con anterioridad, también en el Palacio de los Deportes, Banderilleros se impuso por un apretado 4-3 al Mabe Hortofrutícola.

Tras la final tuvo lugar la entrega de trofeos, por parte del alcalde de Vícar, Antonio Bonilla, y en la que recibieron reconocimientos los doce equipos que han participado en esta edición y cuyo cuadro final deja a Carpisan en lo más alto, seguido por Dayma, Banderilleros, Mabe Hortofrutícola, Aguadulce FS, AA VV Las Colinas de Aguadulce, Miyagui Akmeria, AD Roquetas 2018, Albi-R. Marruecos, Yayo Vallecano, CD Yegua Verde y Roqueviso. Como equipo más deportivo recibió el trofeo el CD Yegua Verde, con tan solo cuatro tarjetas amarillas recibidas por sus jugadores a lo largo de la competición, mientras que el trofeo al máximo goleador ha sido para José Luis López Hernández, del Mabe Hortofrutícola, y el destinado al equipo menos goleado para Dayma.

Durante la entrega de trofeos, volvió a ponerse en evidencia la falta de deportividad de los jugadores del Dayma que desencadenó en nuevas incidencias, lanzando su trofeo contra la pista del Palacio de Deporte produciendo en esta desperfectos. Unas incidencia que han sido resueltas por el Comité de Competición que ha expulsado a perpetuidad a todos los componentes del Dayma, a los que no se les permitirá participar no solo en la Liga Local, sino en cualquier otra competición que organice el Área de Deportes del Ayuntamiento de Vícar.