Almería Carrefour y Cruz Roja promueven la 'Vuelta al Cole Solidaria 2022' viernes 02 de septiembre de 2022 , 13:07h Escucha la noticia Se trata de la XIV edición de una iniciativa que nace con el objetivo de reducir el fuerte impacto económico que supone la adquisición de material escolar para miles de personas en emergencia social de todo el país y que desde su nacimiento ha dado como fruto la entrega de material escolar por valor de más de 6,2 millones de euros. Cruz Roja y Fundación Solidaridad Carrefour han presentado hoy viernes, la XIV edición de la 'Vuelta al Cole Solidaria', una iniciativa de recogida de material escolar que se celebrará, con carácter general, los días 2 y 3 de septiembre (el día 4 en hipermercados de apertura) en Almería, Vícar, El Ejido y Roquetas de Mar.

En Almería el acto de presentación de la ‘Vuelta al Cole Solidaria’, ha contado, con la asistencia del presidente de Cruz Roja Española en Almería, Antonio Alastrué, el gerente de Carrefour Almerimar, José Luis Alba Podadera, la gerente de Carrefour Roquetas de Mar, Ana Belén Aroca Ramón, y los gerentes de Carrefour Vícar y Almería, Antonio Juan Hidalgo Guardia y Francisco Molina Molina, respectivamente. Todos ellos acompañados de un nutrido grupo del voluntariado de Cruz Roja y Fundación Solidaridad Carrefour cuyo compromiso y sensibilidad han sido puesto en valor en el marco de dicha presentación.

Como ha destacado Francisco Molina, gerente de Carrefour Almería, “es una campaña que arranca con la donación directa de 100.000 euros en material escolar realizada por Carrefour. Recursos con los que se estima poder dar cobertura a las necesidades en esta materia a miles de niñas y niños en situación de vulnerabilidad de toda España. Un punto de partida al que se sumarán las demás aportaciones en material escolar que realice la ciudadanía en el marco de la presente campaña a favor de miles de familias en situación de vulnerabilidad social que están atravesando serias dificultades para poder hacer frente al importante gasto que supone el inicio del nuevo curso escolar”. Antonio Alastrué, presidente provincial de Cruz Roja, ha recordado que el inicio del curso escolar “ya es un escenario, de por sí complicado en condiciones ordinarias para las familias en situación de dificultad social que ahora se ha visto agravado aún más si cabe a raíz de la compleja situación socio-económica actual”. Por eso, esta iniciativa “tiene como objetivo reducir el gran impacto económico que va a suponer el inicio del nuevo curso para muchas familias en situación de vulnerabilidad, y contribuir a alcanzar una educación inclusiva y de calidad en línea con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4 (Educación de Calidad) y a ayudar a empoderar a niñas, niños y adolescentes en una fecha tan significativa como es el inicio del curso escolar”, según palabras de Alastrué.

En Almería más de 1.000 niños y niñas atendidos En la pasada edición de la ‘Vuelta al Cole Solidaria’, fruto de la donación directa realizada por la Compañía y las aportaciones realizadas por la ciudadanía, Cruz Roja Española en Almería pudo atender a más de 1.000 niños y niñas en situación de vulnerabilidad de toda la provincia. Antonio Alastrué confía en que “este año superemos esa cifra y seguro que podremos conseguirlo porque Almería es una provincia solidaria y siempre responde a nuestros llamamientos”. Interesa recordar que más de 80 voluntarios y voluntarias de Cruz Roja, apoyados por voluntarios de Fundación Solidaridad Carrefour, serán los encargados de atender a las personas que se acerquen a los puntos de recogida ubicados en los diferentes hipermercados Carrefour para donar dicho material escolar (mochilas, cuadernos, bolígrafos, lápices, rotuladores etc.). Posteriormente, las diferentes Asambleas Locales de Cruz Roja serán las encargadas de distribuir el material escolar donado entre las familias en situación de vulnerabilidad con menores a cargo beneficiarias en la provincia de Almería. Otras áreas de colaboración

Cruz Roja Española y Fundación Solidaridad Carrefour trabajan conjuntamente desde hace más de dos décadas en la mejora de la calidad de vida de las personas en situación de vulnerabilidad a través del desarrollo y puesta en marcha de inumerables iniciativas sociales. Iniciativas como la #VueltaAlColeSolidaria que este año alcanza su XIV edición con un total de más de 6,2 millones de euros en material escolar entregados. A su vez, en febrero 2020 ambas instituciones renovaron por tres años más un importante acuerdo de cooperación suscrito en 2001 para la atención de personas afectadas por situaciones de catástrofe o similares (incendios, inundaciones, nevadas y demás emergencias con población afectada como la provocada por la erupción del vocán Cumbre Vieja en La Palma). Intervenciones que realizan en escenarios de excepcionalidad y urgente necesidad como las acometidas a raíz de la reciente crisis sanitaria y que han dado como fruto la atención a más de 61.000 personas en emergencia social desde que en su momento se declarara el estado de alarma. En este ámbito, Fundación Solidaridad Carrefour financia también el desarrollo, formación, mantenimiento e intervención de los 26 Equipos de Respuesta Inmediata en Atención Psicosocial (ERIE de Cruz Roja) con el objetivo de dar respuesta a las personas afectadas de manera integral, desde su creación en el año 2001. Intervenciones que también han tenido lugar recientemente a causa de los devastadores incendios que han asolado España y que ha dado como fruto la asistencia a más de 2.600 personas desalojadas. Igualmente, en línea con el ODS 10 (reducción desigualdades) ambas entidades han suscrito en 2021 un acuerdo nacional de promoción de la integración laboral de personas en situación de desventaja social con el objetivo de favorecer el acceso al mercado laboral de personas en riesgo social en clave de igualdad.

