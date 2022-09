Deportes El primer paso del Poli Ejido en el camino hacia la Copa del Rey es visitando al CD Viator viernes 02 de septiembre de 2022 , 13:05h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Debut del equipo celeste en la Copa de Andalucía, fase previa del ‘Torneo del KO’, este domingo a las 19.30 horas en el Campo Antonio Palenzuela Tres meses después de su último encuentro en la fase de ascenso a la División de Honor Andaluza, la competición oficial en la temporada 2022/23 empieza para el Poli Ejido Club de Fútbol estrenando participación en la Copa de Andalucía, nada menos que valedera para la clasificación a la Copa de SM el Rey del curso 2023/24. Gracias a este torneo, planteles de categoría regional como es el celeste sueñan con obrar el milagro de acceder a la Copa del Rey, habiendo un tramo provincial que consta de tres eliminatorias a disputarse entre militantes del grupo almeriense de la Primera División Andaluza, mientras que la cuarta ronda albergará duelos frente a un plantel de otra provincia (Granada, Málaga o Jaén). A partir de la quinta eliminatoria entrarán los mejores equipos de la División de Honor Andaluza que no ascendieron a la Tercera RFEF, siendo siete rondas en total las que el Poli necesita superar si quiere alcanzar la gloria del ‘Torneo del KO’, ya que a la octava será la final y tanto el campeón como el subcampeón tendrán plazas coperas a nivel nacional. La cita que abre la nueva campaña se celebra este domingo a las 19.30 horas en el Campo Antonio Palenzuela, donde espera el CD Viator en el compromiso de ida (la vuelta se llevará a cabo a la semana siguiente), destacando que el cuadro aurinegro que entrena Juandi Sánchez es uno de los grandes de la Primera División Andaluza. Retransmisión en directo por RFAF TV De hecho, en el ejercicio 2021/22, ocupó la cuarta posición de la liga regular con 41 puntos y acabó la fase de ascenso como quinto sumando un total de 56 puntos en 17 victorias, cinco empates y 10 pérdidas, mientras que los ejidenses lograron el quinto puesto liguero con 40 puntos y la fase de ascenso la cerraron octavos englobando 51 puntos en 14 triunfos, ocho igualadas y 10 derrotas. Jesús Vázquez, ha subrayado que “la Copa es otro valor añadido a la competición y al trabajo de los jugadores del buen año pasado que hicieron”, añadiendo el míster del Poli Ejido CF que “nos alegra poder disputarla aunque no llegamos preparados de la mejor manera”, pero afirmando que “si estamos en nuestra línea, competiremos con cualquiera que tengamos delante”. Precisamente, “eso incluye a un gran Viator que encima se ha reforzado bien, así que será un partido muy, muy bonito”. Cabe recordar que, en los choques protagonizados por ambos combinados la temporada anterior, firmaron tablas 0-0 en Santa María del Águila (el 24 de octubre de 2021) y el Poli ganó 0-1 en el feudo viatoreño (el 23 de enero). El encuentro se retransmite en directo por internet, mediante las cámaras del canal 11 de RFAF TV, televisión oficial de la Real Federación Andaluza de Fútbol (RFAF), en el enlace https://tv.rfaf.es/#/content/content-detail/54694 Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

