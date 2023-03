Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Ampliar CASI pone su broche de oro a la I Jornada Gastronómica del Tomate de Sabor miércoles 01 de marzo de 2023 , 13:17h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia 10 restaurantes almerienses experimentaron con el sabor de Casi, siendo un éxito gastronómico en la provincia Almería vivió siete intensos días de sabor gracias a la cooperativa CASI, la cual ha querido poner en valor la figura del tomate, un alimento muy presente en nuestra gastronomía, y que, sobre todo, destaca la calidad excepcional de los tomates de la corporativa. Travieso fue el último de los 10 restaurantes almerienses que cerró una jornada gastronómica con mucho sabor, ofreciendo un menú muy creativo, pero a la vez, conservaba el gusto por la comida tradicional: un tartar de Tomate Negro de Casi con carpaccio de quisquilla y ajoblanco, una crema de Tomate Rosa Liso de Casi con sardina marinada y nieve de queso de cabra, un tataki de Tomate San Marzano de Casi semi-seco con emperador macerado, una papada de cerdo a baja temperatura con espuma de Tomate Corazón de Casi invertido y albahaca, y, por último, la guinda del pastel, una Rebel Velvet elaborada con Tomate Rebel Casi. Los chefs almerienses incorporaron en todos sus platos las variedades del Tomate de Sabor de CASI en sus platos, siendo una auténtica experiencia culinaria al degustar verdaderas delicatessen elaboradas con tomates de exquisita calidad. Además de ser un regalo para nuestro sentido del gusto, se ofreció obsequios a los asistentes, como la presentación de un recetario, en donde se presentaba minuciosamente cada detalle de la receta elegida por su respectivo chef y tarjetas informativas sobre las diversas variedades de Tomates de Sabor de ofrece CASI: Raf, Rebel, Flamenko Choc, Corazón Invertido y San Marzano. Otro célebre acontecimiento en la I Jornada Gastronómica de CASI fue su presentación, ya que la madrina de ceremonias fue Samantha Vallejo-Nágera, que asistió y conoció en profundidad el proceso de recogida y pre-venta del tomate; del huerto a tu mesa. Samantha, además de ser una figura representativa para el arranque de la I Jornada Gastronómica, es la imagen del concurso Foodie CASI, que actualmente está activo hasta el 5 de marzo y tiene como premio un Curso Online del Basque Culinary Center especializado en cocinar verduras y está valorado en 200 euros. En esta I Jornada de Sabor ha marcado un antes y un después en el reconocimiento para los tomates CASI, gracias a la colaboración de chefs y restaurantes, han asistido 200 invitados y una multitud de almerienses que de forma independiente querían disfrutar de una experiencia gastronómica inigualable. Entre sus invitados, destacan figuras de la política como la Consejera de Agricultura, María del Carmen Crespo Díaz, pero también se reunieron otras personalidades de distintas índoles, como de la economía, medios de comunicación y agricultura. El restaurante Tony García, chef Tony García; El restaurante Bacus, chef Pablo Fuente; El restaurante Casa Sevilla, chef Rodrigo Chacón; El restaurante El Navío, chef José Vallejo; El restaurante 4 hojas, chef Juanjo Carabajal; El restaurante La Costa, chef José Álvarez; El restaurante El Nido, chef Mihai Fransics Kis; El restaurante Terraza Carmona, chef Antonio Carmona; El restaurante Taberna de Joseba Añorga, chef Joseba Añorga y el restaurante Travieso, chef Dani Muñoz, ponen fin a siete días cargados de sabor, en los que hemos desafiado totalmente los sentidos de todos los almerienses gracias a los tomates CASI. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 ) Noticias relacionadas Adra presentará en FITUR su nueva marca turística

