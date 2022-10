Síganos en Telegram: Gratis e inmediato OTRAS NOTICIAS Ampliar Casinos cerca de Almería ¿Cuál deberías visitar? Escucha la noticia Las opciones de ocio de Almería son variadas. De hecho, puedes encontrar desde una completa agenda cultural, pasando por diferentes deportes acuáticos e incluso visitar un poblado del Oeste en el desierto de Tabernas. Sin embargo, la ciudad indálica no cuenta con un casino propiamente dicho. Y es algo que puede resultar extraño si tenemos en cuenta todas las posibilidades que ofrece no solo la ciudad, sino la propia provincia. De hecho, Almería y otras como Carboneras, Mojácar, Roquetas de Mar o Carboneras están consideradas localidades de gran afluencia turística por parte de la Junta de Andalucía. Es decir, recibimos una gran cantidad de turistas durante todo el año a los que se podría ofrecer un casino de calidad como alternativa de ocio. Considerando lo anterior, deberíamos hacernos la siguiente pregunta: ¿cuál es la alternativa? No queda otra que considerar los casinos que puedes encontrar cerca de Almería, algunos de los que vamos a hablarte a continuación. Casino Admiral Granada El casino Admiral Granada es nuestra primera parada en esta ruta de establecimientos de juego cerca de Almería. El también conocido como casino Monachil cuenta con apenas 3 años de vida desde que se inaugurara en 2019 y se encuentra a 1 hora y 45 minutos de Almería. En el Casino Admiral Granada podrás aprender como jugar al poker en los diferentes torneos semanales, que incluyen eventos Texas Holdem, sit & GO, cash y MegaStack. Igualmente, podrás jugar a sus más de 100 máquinas tragaperras temáticas, le ruleta, el blackjack e incluso el bingo. Casino Torrequebrada Hablamos ahora del Casino Torrequebrada. Este establecimiento de ocio a menos de 2 horas y media de distancia de Almería está ubicado en la localidad malagueña de Benalmádena y ofrece una atractiva combinación de los juegos de azar con la hostelería. El Casino Torrequebrada se destaca por ofrecer mesas de póker cash y torneos con su respectivo ranking anual, como si de las WSOP se tratase. Además, en esta sala podrás jugar a la ruleta, punto y banca, blackjack y a máquinas tragaperras con jackpots fijos y jackpots progresivos. Casino Marbella Seguimos con nuestro repaso a los casinos cercanos a Almería donde jugar en el Casino Marbella. El salón de juegos costasoleño es el que queda más lejos, ya que se encuentra a unas dos horas y cuarenta y cinco minutos de la capital almeriense. Sin embargo, bien merece la pena una visita. Y es que el Casino de Marbella no solo ofrece una oferta de juegos que incluye títulos como el póker, la ruleta americana, el blackjack o las máquinas tragaperras, sino que además es posible disfrutar de experiencias personalizadas y un Gastrobar con el chef Agustín Román a la cabeza. Gran Casino Murcia Por último, salimos de Andalucía para terminar con nuestro repaso a estos establecimientos con el Gran casino Murcia. Propiedad del Grupo Orenes y ubicado en el centro de ocio Odiseo, este llamativo salón de juego inspirado en un concepto importado de Las Vegas se inauguró en 2020. En este caso, el Gran Casino de Murcia posee una amplia oferta de juegos que va desde mesas de blackjack, punto y banca y ruleta hasta póker, pasando por más de un centenar de máquinas de azar. Igualmente, el establecimiento cuenta con una sala en la que se pueden realizar apuestas deportivas en los principales eventos del momento. La distancia, un inconveniente para jugar al casino Como has podido observar, el principal inconveniente que tienen los almerienses a la hora de visitar un casino “cercano” es la distancia. El deficiente estado de la línea ferroviaria hace que el más próximo este a una hora y cuarenta y cinco minutos en coche. Entonces, ¿qué opción habría para evitar viajar durante tanto tiempo el mismo día? La más lógica sería pernoctar en la ciudad en la que se encuentra el casino que se desea visitar. Esto permitiría al jugador descansar correctamente y disfrutar, de al menos, un par de jornadas de juego. En cualquier caso, si está alternativa no te convence, tienes otras dos posibilidades: jugar online o esperar a que, algún día, la provincia de Almería cuente con un establecimiento de casino del nivel de los que hemos mencionado en este artículo. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos)