Castellón pide incluir las desaladoras de Villaricos y Campo de Dalías en los Next Generation

martes 20 de julio de 2021 , 16:07h

El diputado del PP apuesta por la modernización y ampliación de los recursos para la generación de agua desalada

El diputado nacional del Partido Popular de Almería Miguel Ángel Castellón ha pedido al Gobierno de Pedro Sánchez que parte del dinero de los Fondos Next Generation que le corresponderá a España se invierta en la provincia de Almería en infraestructuras hidráulicas absolutamente fundamentales para la agricultura y su desarrollo en nuestra provincia.



De los 140.000 millones que le corresponden a nuestro país Castellón ha solicitado que una parte se destine a las obras de reconstrucción de la desaladora de Villaricos, inutilizada desde que en el año 2012 una riada la destruyó tras la decisión del Gobierno del Partido Socialista de construirla en la margen de un río.



Transcurridos nueve años, esta importante infraestructura sigue sin ejecutarse a pesar de que se ha incluido en los Presupuestos Generales del Estado para 2021. Ante esta situación, el diputado del PP espera que cuanto antes se inicien unos trabajos que en la zona del Levante y Almanzora esperan con resignación ya que esta desaladora es fundamental para los cultivos de dichas comarcas.



“Desde el Grupo Parlamentario Popular exigimos al Gobierno de Pedro Sánchez una fecha de inicio de las obras y que se ejecuten cuanto antes. Hasta el momento, el Gobierno ha obviado sus compromisos en materia de infraestructuras hidráulicas y no podemos seguir castigando de esta forma a una provincia que utiliza cada gota de agua para generar empleo y riqueza, y para que las mejores frutas y hortalizas lleguen a las despensas de toda Europa”, ha explicado.



Por otra parte, Miguel Ángel Castellón se ha referido también a la necesidad de que el Gobierno de España incluya en los Fondos de Recuperación alguna medida para ampliar la capacidad de producción de agua desalada de la planta de Campo de Dalías.



“En los planes del Gobierno de Pedro Sánchez está apostar por la modernización y ampliación de los diferentes recursos disponibles para la generación de agua desalada y la ampliación de los caudales generados por las plantas desadoras para su uso por parte de un sector agrícola que es de vital importancia económica y estratégica. La ampliación de esta desaladora sería un paso importante para los agricultores y regantes que con demasiada frecuencia se encuentran en situación de estrés de los recursos hídricos disponibles”.



El diputado popular recuerda que además de estas dos desaladoras, el PP también ha solicitado la ampliación de la desaladora de Carboneras, una obra que cumple con todos los requisitos exigidos por los Fondos Next Generation y que de llevarse a cabo supondría una mejora importante para los regadíos de la zona del Levante almeriense.



“No hay excusa para ampliar la capacidad de dotaciones hídricas en la provincia si se acometen unas inversiones que son perfectamente subvencionables con los fondos de recuperación. Esperamos que no se pierda esta oportunidad para mejorar las infraestructuras hídricas de nuestra provincia”, ha afirmado.



Finalmente, Miguel Ángel Castellón subraya que para el Partido Popular de Almería la desalación es un complemento a los trasvases y que “vamos a seguir defendiendo la llegada del agua del Tajo-Segura a las comarcas del Levante y el Almanzora, como una prioridad y una necesidad no solo para nuestra agricultura sino también para los vecinos de una zona especialmente castigada por la sequía”.