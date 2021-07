Capital El PSOE exige soluciones para Cuevas de los Medina martes 20 de julio de 2021 , 16:15h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Los socialistas denuncian el abandono que sufre esta barriada por parte del Ayuntamiento y que encuentra su máxima expresión en la falta de alcantarillado La portavoz del Grupo Municipal Socialista de Almería, Adriana Valverde, ha denunciado el abandono por parte del Ayuntamiento que llevan años sufriendo los vecinos del barrio de Las Cuevas de los Medina y que provoca que estén viviendo en unas condiciones pésimas, “difíciles de admitir para un país del primer mundo, en pleno siglo XXI”. Entre las carencias que presenta el barrio, Valverde ha subrayado la falta de alcantarillado y la falta de contenedores para residuos sólidos urbanos, como los más urgentes. Para la portavoz socialista, resulta “intolerable” que, a estas alturas, “todavía haya vecinos en Almería que vivan sin red de alcantarillado o que, a pesar de estar pagando este servicio, no puedan hacer uso de él, ya que, el Ayuntamiento dejó la tubería de saneamiento más alta que las viviendas, lo que hace imposible su utilización”. Estos hechos, a su juicio, suponen “una falta de previsión intolerable que debería corregirse lo antes posible, para darles a los vecinos de Las Cuevas la calidad de vida que merecen y puedan dejar de utilizar los pozos negros con los que cuentas muchas de las casas, lo que además, tiene un importante impacto medioambiental por la filtración de aguas residuales a los acuíferos”. Esta circunstancia se suma a la “absoluta falta de mantenimiento general” que padece la barriada y que se manifiesta en la falta de contenedores de residuos sólidos urbanos, ya que “su número es claramente insuficiente”. Además, el ambulatorio se encuentra cerrado y el cementerio, que casi no abre sus puertas, aún está sin pavimentar. “Los vecinos han trasladado al PSOE que ya no pueden seguir soportando los malos olores que sufren a diario y que se incrementan en los días que hay viento y llegan hasta sus casas basuras procedentes de las plantas de reciclajes que existen en los alrededores, como son la planta de residuos sólidos urbanos, la de residuos agrícolas y la de residuos inertes”, ha explicado Valverde. En este sentido, la portavoz socialista asegura que “los vecinos están hartos de vivir angustiados y con las ventanas cerradas”, por lo que exige al alcalde y a su equipo de gobierno “medidas urgentes que eviten la dura situación que viven”. En el marco de las visitas semanales que viene haciendo a los barrios de la ciudad, el PSOE ha podido comprobar que existe una enorme brecha de desigualdad en la prestación de servicios y mantenimiento entre unas zonas de la ciudad y otras pero, según declara Valverde, “es inconcebible que existan vecinos obligados a vivir con las ventanas cerradas, utilizando pozos negros y sin servicio médico o de vigilancia municipal.”. Los socialistas temen que el alcalde “se haya olvidado de la existencia de este barrio” y le reclaman “que abandone sus discursos vacíos y coja el autobús hasta Las Cuevas para echar allí el día”. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

