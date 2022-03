Cazorla anima al alcalde a que pida la devolución de la sanción por extraer agua de Bernal

miércoles 23 de marzo de 2022 , 13:01h

Ciudadanos advierte que “Si el alcalde no extrae agua directamente desde el mar y sigue aniquilando el acuífero sobreexplotado de Almería, podría estar incurriendo en una presunta prevaricación”

“Si el alcalde no extrae ya agua directamente desde el mar y sigue aniquilando el acuífero sobreexplotado de Almería, podría estar incurriendo en una presunta prevaricación”. Así lo ha cuestionado el portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de la capital, Miguel Cazorla. Precisamente, esta intervención ha estado originada principalmente por la reciente sentencia del TSJA, en la que se ha determinado que la masa de agua del Poniente no está sobreexplotada. “Hemos conocido esta sentencia y, evidentemente, nos ha venido a la cabeza la sanción que le impuso la Junta de Andalucía al Consistorio por extraer agua de Los Pozos de Bernal, los del Poniente, una sentencia que conllevaba que el Ayuntamiento pagase más de 2 millones de euros”, ha descrito Cazorla, quien ha reclamado explicaciones. “¿Se seguirá pagando por esa sanción o el alcalde reclamará la devolución ahora a la administración regional por lo que ha estado pagando una vez que el TSJA ha determinado que no hay tal sobreexplotación?”

En su descripción, Cazorla ha recordado que la desaladora de la capital se puso en marcha en 2006, “precisamente para evitar esa dependencia de los Pozos de Bernal”. “Las ideas del alcalde pasaban por poner en marcha 3 de los 5 bastidores con los que cuenta esta infraestructura, algo que apoyábamos desde Ciudadanos, puesto que suponía ayudar a los regantes, a los almerienses y cuidar el medioambiente”. Sin embargo, el dirigente de Cs en el Consistorio almeriense ha vuelto a reseñar que “esa extracción que se iba a hacer de forma directa desde el mar, como recoge el proyecto inicial de esta desaladora, un porcentaje elevado se está haciendo desde el acuífero de Almería, que ya sabe el alcalde que está sobreexplotado y lo está perjudicando seriamente”. “Insistimos, esa extracción se está haciendo desde los 21 pozos que hay frente a la desaladora, dejando secos a los regantes y esquilmando por completo el acuífero de Almería y aniquilando un sistema centenario de la vida de más de 5.000 familias que aún vive en la vega almeriense, con el perjuicio que también supone para los 24 pueblos que dependen de este acuífero, el del Medio y Bajo Andarax”, ha advertido. Junto a ello, ha subrayado que “si el alcalde conoce la situación y sigue actuando de la misma manera, ¿qué nombre tiene eso?”, ha preguntado Cazorla durante su rueda de prensa.

Asimismo, el edil de Cs ha afirmado que “desde nuestro Grupo Municipal seguimos pidiendo la extracción directa desde el mar, sin que ello repercuta en el bolsillo de los almerienses, como han querido hacer”. De esta manera, ha rememorado “los famosos plenos en los que, primero, el equipo de Gobierno aprobó con toda la oposición en contra la subida del 20 por ciento en la factura del agua, para que los almerienses pagaran el coste de desalar el agua. No obstante, en un segundo pleno, el 28 de diciembre, recularon y aparcaron esa idea, sólo y exclusivamente porque hay una campaña electoral a la vuelta de la esquina”, ha ahondado Cazorla. En este punto, ha lanzado otra pregunta, “¿sigue el alcalde con su intención de poner en marcha los tres bastidores y cómo?”. “Ahora se amparan en estudios, aún teniendo ya varios que determinan la situación de sobreexplotación y, sobre todo, cuando hemos dicho ya desde Ciudadanos cómo deben hacerlo”. “Que pidan fondos europeos para abaratar el consumo energético de la extracción del agua desalada de forma directa desde el mar y que afecte lo menos posible en el bolsillo de los ciudadanos de Almería”, ha culminado.