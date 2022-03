Sucesos Detenidos el ladrón de 14 patinetes y bicis, y los peristas miércoles 23 de marzo de 2022 , 12:26h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La investigación se inició en los primeros días del mes de enero, tras el aumento de las denuncias de hurto, de este tipo de vehículos Agentes de la Policía Nacional han detenido en Almería a un hombre, al que se le atribuye el robo de al menos 14 patinetes eléctricos y bicicletas. También fueron detenidos sus dos cómplices, quienes adquirían los objetos robados, conocedores de su procedencia ilícita. Desde los primeros días del año, se había incrementado el número de denuncias que ponían de manifiesto el hurto de patinetes eléctricos y bicicletas en Almería, con el mismo modus operandi. Una vez que dichos vehículos se estacionaban a las puertas de supermercados, gimnasios o establecimientos de hostelería, y al no disponer los mismos de dispositivos de seguridad que impidiesen su apoderamiento, eran sustraídos al descuido. La Policía Nacional en Almería comenzó entonces las primeras indagaciones, para conocer el alcance de los hechos. Las pesquisas policiales llevaron a los agentes hasta dos personas de origen rumano, quienes en la avenida de la Estación, compraban los patinetes que habían sido previamente sustraídos. La investigación ha concluido con el arresto de un hombre de origen español, a quien la Policía Nacional le ha atribuido hasta la fecha, el hurto de 12 patinetes eléctricos y dos bicicletas. En ese mismo acto, también fueron detenidos los dos ciudadanos rumanos sobre quienes había sospechas fundadas acerca de su participación en la receptación de los objetos robados, en cuyos domicilios, la Policía Nacional intervino en el momento de la detención, cuatro patinetes eléctricos que habían sido denunciados como sustraídos por sus propietarios. Los tres detenidos han pasado a disposición del Juzgado de Instrucción número Tres de Almería en funciones de guardia, acusados de los delitos de hurto y receptación. Consejos para evitar ser víctimas Desde la Comisaría de Almería, recomendamos sujetar con dispositivos de seguridad a algún elemento fijo del mobiliario urbano, o a elementos destinados para ello, los patinetes y bicicletas cuando no se vaya a hacer uso de ellos, y se dejen en la vía pública, para así impedir o al menos dificultar su sustracción. Estos elementos de seguridad tienen un especial carácter disuasorio, buscando los delincuentes aquellos objetos que no dispongan de cadenas, candados o pitones. También es recomendable guardar el número de serie y factura de compra del vehículo, puesto que en el momento de su denuncia, esta numeración única se inserta en las bases de datos policiales, y posibilita el descubrimiento y recuperación de aquellos sustraídos, vendidos, o usados ilegítimamente por quienes no son sus propietarios. En todo caso, y tras ser víctima de este tipo de delitos, la Policía Nacional en Almería aconseja acudir a la Comisaría para presentar la correspondiente denuncia, acompañando la documentación de la que se disponga. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

