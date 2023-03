Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

Cazorla: “¿El PP o el PSOE me harían alcalde a mi?”

miércoles 01 de marzo de 2023 , 15:13h

Miguel Cazorla, concejal no adscrito del Ayuntamiento de Almería tras abandonar Ciudadanos al no ser proclamado candidato para las próximas elecciones municipales, presenta este uno de marzo su proyecto político en sociedad, pero antes ha hablado con los medios de comunicación sobre qué es Almería Avanza, la formación nacida en Roquetas de Mar de la mano de otro ex del partido naranja, José Montoya, y a la que él y su equipo se han sumado.

Cazorla ha definido Almería Avanza como municipalista, liberal y socialdemócrata, pero ante todo, no tendrá injerencias, ya que cualquier decisión será tomada por el propio partido a nivel local, lo que evitará situaciones como la que él mismo vivió, cuando encabezando Ciudadanos firmó un pacto que daba la Alcaldía al socialista Juan Carlos Pérez Navas, y tuvo que cambiar el voto sobre la marcha porque desde Madrid la dirección naranja le obligó a apoyar al Partido Popular.

Preguntado ahora sobre si, en una situación similar el 29 de mayo próximo, votaría a favor del PP o del PSOE, Cazorla ha respondido que “¿el PSOE o el PP me harían alcalde a mi?”, y argumentando que sale “a ganar” no ha querido revelar tampoco si podría compartir equipo de Gobierno con el PP o con Vox.

Por otro lado, el concejal ha reconocido que unirse a un proyecto ya en marcha en vez de iniciar uno de cero, ha sido para agilizar los trámites, pero sobre todo, porque esto facilita la posibilidad de llegar a la Diputación uniendo fuerzas en toda la zona metropolitana de la capital.

El candidato de Almería Avanza no ha querido revelar la totalidad de miembros de su equipo, como tampoco la lista de la candidatura, y es que al parecer, apurará los plazos legales para ello, si bien ha marcado como característica que será muy representativa de los distintos sectores de la sociedad.

Cazorla ha negado que sienta vértigo en esta nueva aventura política por estar solo, mientras que antes estaba amparado por las siglas de una formación de ámbito estatal, señalando que “no es vértigo, es responsabilidad”. Al mismo tiempo ha destacado que también cuando comenzó con Ciudadanos estaba solo al principio, y que en aquellos momentos esta formación solo tenía representación en Cataluña, por lo que no observa gran diferencia, como tampoco en quienes le critican y los argumentos que usan contra él.

El dirigente de Almería Avanza ha detallado un rosario de incumplimientos del PP en los acuerdos que han ido realizando a lo largo de los años en que él ha sido portavoz municipal de Ciudadanos, asegurando que la ciudad está falta de mantenimiento y no hay interés en mejorar, y ha hecho mucho hincapié en el “miedo” que según él tienen muchos almerienses a posicionarse políticamente.

Por último, ha añadido dos críticas más, una de carácter general, y es el modo en que PP y PSOE se ponen de acuerdo para evitar la participación ciudadana oponiéndose a cualquier medida en ese sentido, y la otra es la omertá que existe en relación al cultivo de marihuana en la ciudad, que sin ser un tema municipal, echa de menos una acción más activa dentro de sus competencias para evitar que haya barrios que estén cayendo bajo el control de estas mafias.