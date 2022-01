Economía CCOO, UGT y CSIF advierten al SAS que si no se cumplen los acuerdos habrá movilizaciones viernes 21 de enero de 2022 , 12:23h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Las tres organizaciones participantes de la Mesa Sectorial del SAS han expresado al director general de Personal del SAS, durante la celebración de la Mesa de hoy, que o bien se cumplen los acuerdos firmados entre ambas partes y se traen mejoras para los profesionales a dicho órgano o volverán a convocar movilizaciones de forma inmediata. CCOO, UGT y CSIF han expresado su más absoluto rechazo "al devenir que está sufriendo la Mesa Sectorial por dos cuestiones fundamentales". En primer lugar, "la falta de cumplimiento de los acuerdos que se alcanzan en el seno de la misma, y como último exponente tenemos el de 29 de julio de 2021, donde se acordó la puesta en marcha de la carrera profesional para las categorías que no tienen posibilidad de desarrollarla y la mejora de la accesibilidad a la misma para A1 y A2 sanitario, así como la promoción de auxiliares administrativos". Y en segundo lugar "por el menoscabo que supone la implantación de medidas que afectan a nuestros profesionales sin que estas pasen por la negociación, obligada por ley, de esta Mesa Sectorial. No es de recibo, y llegaremos a la denuncia ante los tribunales, que cuestiones tan importantes como los derechos retributivos y la movilidad de nuestros médicos y enfermeros se plasmen en resoluciones que ni siquiera han sido debatidas en ese foro". Las tres organizaciones sindicales firmantes de este escrito "no vamos a permitir seguir con esta situación y anunciamos a la presidencia de la Mesa Sectorial que utilizaremos todos los medios a nuestro alcance para conseguir un cambio de rumbo que dé el protagonismo necesario a este órgano de representación máxima de los trabajadores del SAS". Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

