Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Deportes Ampliar Celebrada la I Gala del Triatlón Almeriense en Tíjola miércoles 08 de febrero de 2023 , 09:20h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Tíjola acogió, el pasado viernes 3 febrero, la Gala de Premiación donde los y las ganadoras del I Circuito Provincial de Triatlón Diputación de Almería 2022, en su versión de adultos y menores, recibieron sus galardones. El pasado viernes 3 de febrero, a las 20:00 horas se celebró la primera edición de la Gala del Triatlón Almeriense, en la que se entregarían los premios a los/as ganadores/as del I Circuito Provincial de Triatlón Diputación de Almería 2022, en su versión de adultos y menores. Hasta la Casa de Cultura Fidela Campiña, en el municipio de Tíjola, se desplazaron D. José Juan Martínez, Concejal de Deportes del Ayuntamiento de Tíjola; D. José Antonio García, Diputado de Deportes; D. Pablo Castilla; Presidente de la Federación Andaluza de Triatlón; y José Luis González, Delegado Provincial Almeriense de la FATRI, ya que serían los encargados de entregar a los y las ganadoras sus galardones. En este acto, además de realizarse la entrega de premios, los/as asistentes pudieron disfrutar de actuaciones musicales y de baile y distintos videos presentando a organizadores, municipios, eventos deportivos, etc. ¡Enhorabuena a los/as premiados/as! Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

