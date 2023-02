Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Deportes El CBM Cantera Sur Bahía de Almería se alimenta de ‘Mijas’ y ya es quinto (21-38) miércoles 08 de febrero de 2023 , 09:16h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Los azulinos despegaron en la primera parte y doblaron en la segunda al malagueño San Francisco de Asís One Eden CBM San Francisco de Asís Mijas (10+11): G. Marfil, J. Arca, J. Cintas (1 gol), A. Lerena, J. Viñas (1), A. Hidalgo (3), D. Pérez (3), Y. M. Moreno (2), J. Vivas (3), C. Rueda (1), J. Baena (1), D. Rodríguez, H. Kahr (2), A. F. Pessoa, X. Donito y J. T. Palop (4).

CBM Cantera Sur Bahía de Almería (16+22): Cutillas, Adrián Bandera (6 goles), Lorenzo (2), Martín Pacheco, Fafi (8), Diego Gómez, Murillo, Javi Lamarca (4), Nico Martín, José Ángel (1), Iniesta (1), Paya (9), Saúl Andrés (2), Francisco Vizcaíno (2) y Luis Juárez (3).

Árbitros: Vera Ávila y Vera Ávila (Andalucía). Cronometradores y anotadores: González Rico y Bernal González (Andalucía).

Parciales: 0-3, 2-7, 3-10, 4-12, 6-14, 10-16 (descanso), 13-19, 16-24, 18-28, 18-31, 20-34, 21-38.

Incidencias: Partido de la 18ª jornada en la Primera División Nacional, disputado en el Polideportivo Las Cañadas de Las Lagunas (Mijas, Málaga). El encuentro se retransmitió en directo y se puede ver a través del canal de Youtube del CBM Cantera Sur, en el enlace youtube.com/watch?v=q9dqJPfnIfQ&t=391s

Victoria holgada la que se llevó el Club Balonmano Cantera Sur Bahía de Almería este pasado domingo, doblegando por 21-38 a One Eden San Francisco de Asís Mijas en la decimoctava jornada de la Primera División Nacional, aguando un poco la fiesta montada en el Polideportivo Las Cañadas de Las Lagunas (Mijas Costa). Allí, la entidad malagueña celebró un día de convivencia en el que el evento central fue el choque contra los azulinos, quienes empezaron muy fuertes en defensa y ataque con un parcial de 1-6 a los ocho minutos de juego, ampliando su ventaja hasta doblarla, viéndose marcadores de 3-10, 5-13 y 6-15 entre los minutos 11 y 25. No obstante, los locales anduvieron más entonados que el plantel ejidense-capitalino en la recta final del primer acto, logrando reducir la diferencia a los seis goles mediante un parcial de 4-1 que supuso el 10-16 con el que se alcanzó el tiempo de descanso, en los compases iniciales tras el regreso de vestuarios hubo un intercambio anotador. Sin dejar de alejarse De esta forma, los de Antonio Rivera se mantuvieron entre ocho y seis tantos por encima con los sucesivos 11-19, 13-20 y 15-21, transcurridos ocho minutos del segundo período, momento en el que el cuadro canterano-sureño metió la directa firmando otro parcial de 1-6, colocando el 16-27 que vislumbraba la sentencia en el minuto 42. Precisamente, la cuenta anotadora de los visitantes no dejó de crecer y la de los mijeños siguió estancada, quedando patencia a través del parcial de 0-4 que hizo pasar del 18-28 entrando en el último cuarto de hora al 18-32 en los 10 minutos definitivos, en los que los almerienses continuaron al alza. Tal situación derivó en un parcial postrero de 3-6 que significó un +17 de renta máxima para Cantera Sur Bahía, cuyo tercer triunfo consecutivo le permite acceder a la quinta posición (a un punto de la cuarta) y, el próximo sábado a las 19 horas, por fin regresará al Pabellón Municipal de Las Norias de cara a enfrentarse a BM Ciudad de Algeciras. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.